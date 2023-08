Neki novi klinci: Za razliku od starijih, generacija Z izbjegava prekomjerno opijanje

Je li to novi trend među generacijom Z? Je li postalo 'cool' biti trijezan? Njemački centar za zdravstveno obrazovanje (BZgA) od 2004. istražuje prekomjerno pijenje, definirano kao konzumiranje najmanje pet pića na zabavi.

Anketa među mladima u dobi između 12 do 25 godina u Njemačkoj pokazala je da konzumacija alkohola u toj dobnoj skupini postupno pada. Godine 2004. 21 posto mladih u dobi od 12 do 17 godina još je reklo da prekomjerno piju barem jednom tjedno, no do 2021. ta je brojka pala na nešto ispod 9 posto.

Među osobama u dobi od 18 do 25 godina, broj se također smanjio s 44 posto u 2004. na 32 posto u 2021. I dok su se mnogi milenijalci, oni rođeni između 1980. i 1994., često opijali, zoomeri se često drže podalje od prekomjerne konzumacije alkohola.

'Iz sociološke perspektive, gubitak kontrole zbog alkohola jedan je od glavnih razloga', objašnjava sociolog Heino Stoever iz centra za istraživanje ovisnosti pri Sveučilištu primijenjenih znanosti u Frankfurtu. Kontrola je postala izrazito važan fenomen za generaciju kojoj život uvelike diktiraju društveni mediji, kaže Stoever.

U današnje doba loše sročena WhatsApp poruka može uništiti prijateljstvo, naglašava. A moguće ponašanje u pijanom stanju svakako predstavlja preveliki društveni teret za generaciju Z, dodaje Stoever.