'Beta': Pripremite se, stiže nova generacija

Datumi početka i završetka generacija mogu biti nejasni, ali oni iz skupine beta nastavit će se rađati do otprilike 2039. Generacija alfa obuhvaća pak rođene od 2010. do 2024., generacija Z od 1996. do 2010., a milenijalci od 1981. do 1996.

Djeca mlađih milenijalaca i starije generacije Z bit će rođena u potpuno postpandemijskom svijetu, a mnogi od njih doživjet će 22. stoljeće i živjeti bitno drukčije.

Slično kao i najmlađi iz generacije alfa, oni možda neće doživjeti zatvaranje škola i društvenu izolaciju zbog covida, ali to je nepovratno oblikovalo njihove obitelji.

Manja izloženost webu

Generacija beta vjerojatno će se služiti pametnim uređajima i umjetnom inteligencijom na način na koji prethodne generacije to nisu činile. Kao i alfa, oslonit će se na njih u rješavanju problema.

Također će vjerojatno odrastati s klimatskim promjenama koje će imati izravnije posljedice na njihove živote. Kako budu sazrijevali, vidjet će kako generaciju X i baby boomere u rješavanju tih problema polako zamjenjuju milenijalci i generacija Z.