Need for Speed Heat prva je igra iz EA koja podržava istovremenu igru na više platformi

Dodatak za stiliziranu utrku bit će dostupan za PC, PlayStation 4 i Xbox One od 9. lipnja

Need for Speed Heat postat će prvi naslov iz EA koji podržava igru za igrača na više platformi, zahvaljujući nadogradnji koja će biti dostupna od danas. Nova značajka će PC gejmerima omogućiti igranje s prijateljima koji imaju druge platforme poput PlayStationa 4 ili Xboxa One.

Nakon što instalirate nadogradnju, dobit ćete opciju da uključite 'crossplay'. Ako novu značajku odbijete, uvijek ju možete ponovno aktivirati u postavkama privatnosti.