Iz Motorole stigao novi štedljivi smartfon s kamerom na izvlačenje

Američki proizvođač službeno je predstavio One Fusion Plus, smartfon sa kamericom na izvlačenje i baterijom od 5000 mAh

Motorola je službeno predstavila One Fusion Plus, njihov drugi smartfon opremljen selfie kamerom na izvlačenje i to svega šest mjeseci nakon što su izbacili prošlogodišnji Motorola One Hyper.

Kao i njegov prethodnik, One Fusion Plus ima 6.5-inčni prikaz rezolucije 1080p bez zubića i rupe za kameru, dok na pozadini ima sustav od četiri objektiva sastavljen od glavnog objektiva od 64 MP, širokokutnog objektiva od 8 MP, s makro kamerom od 5 MP i dubinskom kamerom od 2 MP (podsjetimo, One Hyper je imao puno jednostavniji susav s dvije kamere).