Nebeski spektakl: Jupiter i Saturn su nevjerojatno blizu, najviše u prošlih 800 godina

Dva planeta se poravnaju, odnosno imaju konjukciju, svakih 20 godina, no ove godine bit će toliko blizu da će izgledati kao 'dvostruki planet'

Na noć zimskog solsticija Jupiter i Saturn bit će na vizualnoj udaljenosti od petine polumjera punog mjeseca. Naravno, planeti će u stvarnosti biti puno udaljeniji - više od četiri puta više od udaljenosti Zemlje i Sunca, no ako ih gledamo sa Zemlje, izgledat će kao jedna vrlo svjetla točka.

Astronomski događaj u kojem se nebeska tijela poravnavaju zove se konjukcija. S obzirom da konjukcija u ovom slučaju uključuje dva najveća plinovita diva u našem sustavu, ona nosi ime 'velika konjukcija'. Planeti se, naime, jedan drugom relativno približe svaka dva desetljeća - no ne na toj razini kakva će biti krajem prosinca, prenosi Business Insider .

Jupiter i Saturn kreću u kozmički ples - dva planeta će se približiti jedan drugome do te mjere da će na nebu izgledati kao da se dodiruju. Ovaj događaj zbilja je poseban dijelom i zbog njegove rijetkosti, barem u razmjeru ljudske ere - posljednji put mu se moglo svjedočiti 4. ožujka 1226.

Ako imate sreće i vlasnik ste malog teleskopa, vidjet ćete ih zajedno sa nekoliko njihovih satelita. Problem je, doduše, što će promatrači iz SAD-a, Kanade i Europe imati malih poteškoća s promatranjem, s obzirom da će planeti biti vrlo nisko na obzoru ako ih promatramo sa sjeverne Zemljine polutke. Ako želite najbolji pogled, morat ćete se približiti ekvatoru - no kamo god išli, imat ćete oko sat vremana tijekom kojih ćete moći vidjeti planete prije nego što zađu u maglu.

Ako nebo odlučite promatrati odmah nakon zalaska sunca i uperite li teleskop prema jugozapadnom nebu, vidjet ćete ih, rekao je Hartigan. Ako trebate pomoć oko okretanja teleskopa, predlažemo da pomoć potražite na web stranicama poput Stellariuma. 'Trebat će vam čisti jugozapadni horizont i vrlo čisto nebo bez oblaka' nastavio je te preporučio postavljanje teleskopa prije mraka i pomoć u obliku dalekozora.

Ako nebo, kao što to obično ide u ovo vrijeme, bude prekriveno oblacima, ne brinite - velika konjukcija traje od 17. do 25. prosinca. Ako vam se ne da gledati planete, ne brinite - iduća konjukcija ove vrste desit će se 2080. Ako ćete preživjeti do tada, Hartigan ima dobre vijesti za vas - 'U 2080. Jupiter i Saturn će biti jednako blizu kao i ovog prosinca, s time da ćemo ih bolje vidjeti zato jer će se nalaziti visoko iznad horizonta'.