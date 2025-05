Ne želite se odreći računala s Windowsima 10? Evo što učiniti

Odbrojavamo posljednje dane operativog sustava Windows 10. Ali to ne znači da se morate riješiti i računala koje ga koristi. Postoje načini na koje ga možete nastaviti koristiti. Pogledajte.

1) Nastavite s podrškom trećih strana

Nekoliko tvrtki, poput 0patcha, tvrdilo je da će izdavati neovisne sigurnosne zakrpe za Windows 10 nakon što to Microsoft prestane činiti. Ako je to istina, moći ćete nastaviti koristiti Windows 10 i bez Microsofta, iako ćete za to trebati platiti.

Nemoguće je predvidjeti koliko će dugo takve tvrtke nastaviti ulagati vrijeme, novac i resurse u razvoj sigurnosnih zakrpa za Windows 10, kao ni koliko često možete računati na softverske nadogradnje.

Korištenje operativnog sustava bez sigurnosnih zakrpa u redu je na računalu koje se nikada ne spaja na internet, ali ne i za komercijalnu, pa ni za osobnu upotrebu, osim ako ga ne upotrebljavate za testiranje.

2) Prisilna instalacija sustava Windows 11

Sljedeća opcija je nadogradnja na Windows 11. Ako imate računalo koje zadovoljava stroge hardverske zahtjeve tog sustava, spremni ste. Ali što ako nemate potreban hardver, posebno procesor kompatibilan s TPM 2.0?

Odgovor je jednostavan: svejedno instalirate Windows 11. Zasad postoje načini na koje zaobići hardverske zahtjeve sustava Windows 11. Međutim Microsoft stalno pronalazi načine da ih onemogući, pa ne treba na to dugoročno računati.

Druga mogućnost je korištenje Tiny11, pojednostavljene verzije sustava Windows 11.

Čak i ako uspijete instalirati i pokrenuti Windows 11 na nepodržanom hardveru, treba računati na to da nepodržana računala vjerojatno neće dobivati ​​buduće Microsoftove softverske nadogradnje, uključujući sigurnosne zakrpe.