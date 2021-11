Ne želite da svi vide podatke na WhatsAppu? Stiže rješenje kako nezgodne kontakte isključiti

Uz pomoć nove opcije se može odrediti tko točno vidi posljednju aktivnost, informacije o profilu i profilnu fotografiju na WhatsAppu

WhatsApp je beta korisnicima omogućio korištenje nove opcije koja nudi više kontrole nad privatnošću; konkretno - uz pomoć nje može se odrediti tko točno vidi posljednju aktivnost, informacije o profilu i profilnu fotografiju na WhatsAppu.

Kako piše WABetaInfo, končano se mogu isključiti pojedini kontakti koji neće vidjeti te informacije, a to se odnosi i na one sa zastarjelim verzijama WhatsAppa, kao i na one koji nemaju aktiviranu ovu opciju.