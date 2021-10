Ne snalazite se u Google Driveu? Uz ove trikove postat će vam puno draži

Ova kolekcija vrlo korisnih savjeta pomoći će svakom korisniku Googleove popularne usluge za pohranu podataka u oblaku

Ako želite poboljšati svoj rad u Google Driveu, prvo što bi bilo korisno je naučiti trikove napredne pretrage.

Napredna pretraga

Funkcija je, podsjetimo, dostupna za sve verzije Google Drivea te može i te kako pomoći ako na Driveu imate velik broj datoteka. Za pretragu po Driveu možete koristiti Boolean komande poput to: (za primatelja), from: (za pošiljatelja), type: (za vrstu), AND, OR, owner: (za vlasnika), before: (za sve datoteke prije određenog datuma) i ostale, objašnjava Makeuseof.

Koristite kratice

Ako istom Google Driveu pristupate više puta dnevno, uvijek možete napraviti kratice kojima ćete otvoriti svoj Drive jednim jedinim klikom. Za stvaranje kratice za Drive, samo odite do datoteke, kliknite na nju desnim klikom i birajte opciju Add a shortcut to Drive kako biste napravili jednostavnu ali vrlo korisnu kraticu.