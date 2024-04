Nastavak Slay the Spirea, novi Prince of Persia: Ovo su najveće najave s Triple-I Initiativea

Prezentacija je na jednom mjestu okupila velik broj renomiranih indie studija, a igre koje spremaju definitivno su vrijedne gejmerske pažnje

Nekoliko nezavisnih studija za igre okupilo se 10. travnja kako bi održalo vlastitu prezentaciju igara. Tijekom ovog 45-minutnog događaja, programeri i izdavači kao što su Red Hook Studios (Darkest Dungeon 2), Thunder Lotus (33 Immortals), Evil Empire (Dead Cells) i Heart Machine (Hyper Light Breaker) objavili su svoje nadolazeće igre. Najveća najava bila je za Slay the Spire 2, nastavak jednog od najboljih roguelikea svih vremena, i The Rogue Prince of Persia, novu roguelite igru temeljenu na Ubisoftovoj franšizi. Za ljubitelje indie igara, Triple-i Initiative je prezentacija koju apsolutno moraju pogledati. Ako niste bili u mogućnosti uključiti se uživo ili samo želite sažetak onoga što su najavljivali svi ti indie proizvođači, izabrali smo najistaknutije foršpane ove vrlo zanimljive prezentacije.

Najavljen je Slay the Spire 2

MegaCrit Gamesov Slay the Spire jedna je od najutjecajnijih roguelike igara svih vremena, budući da su njezina struktura pokreta i sustavi karata prilagođeni i reinterpretirani u bezbrojnim drugim igrama. Na inicijativi Triple-i, MegaCrit je otkrio da radi potpuno nov nastavak. Iako trailer nije sadržavao nikakav gameplay, snimke zaslona sugeriraju da se Slay the Spire 2 neće previše udaljiti od bitaka temeljenih na kartama i runova vođenih izborima.

Slay the Spire 2 ući će u rani pristup na Steamu 2025.

E-Line Media i Humble Games razvijaju Never Alone 2



Never Alone je indie igra iz 2014. koja je klasičnu inupijatsku priču reinterpretirala kao videoigru. Prikupila je dosta pažnje pri objavljivanju te je bila prikazana na brojnim muzejskim izložbama kao primjer spajanja videoigara i kulture. Sada, gotovo desetljeće nakon prvog izdanja, E-Line Media i Humble Games najavili su da rade na nastavku. Never Alone 2 bit će 3D i ponovno će pratiti Nunu i njezinu arktičku lisicu dok pokušavaju spasiti svoju zajednicu. Igrini programeri surađuju s Iñupiata autorom Nasugraqom Raineyjem Hopsonom i plemenskim vijećem Cook Inleta kako bi u igri točnije predstavili domorodačku kulturu Aljaske, objašnjava Digital Trends.

Darkest Dungeon 2 dobiva novi mod igre nazvan Kingdoms



Red Hook Studios bio je jedan od pokretača The Triple-i Initiative, a pojavio se na prezentaciji s najavom novog moda za Darkest Dungeon 2 pod nazivom Kingdoms. U ovom se modu igre, igrači bore za zaštitu cijelog kraljevstva dok se brane od tri nove neprijateljske frakcije i stječu resurse za nadogradnju svojih heroja i mreže gostionica koje također služe kao sigurno utočište. U priopćenju za tisak, kreativni direktor Chris Bourassa kaže da je svrha ovog načina igre 'pomiješati dio trajnosti i upravljanja listom likova originalnog Darkest Dungeona s kretanjem i borbom Darkest Dungeona 2'. Kingdoms će doći u Darkest Dungeons 2 kao dio besplatnog ažuriranja u drugom dijelu 2024. 33 Immortals dobiva zatvorenu beta verziju sljedećeg mjeseca

Thunder Lotus je impresionirao publiku tijekom Xbox Games Showcasea s 33 Immortals, akcijskim roguelikeom u kojem grupe od 33 igrača zajedno preuzimaju misije. Naravno, to znači da će se 33 Immortals oslanjati na online igranje, a online igranje treba testirati. Kako bi pomogao pripremiti poslužitelje za potpuno izdanje, Thunder Lotus će održati zatvorenu beta verziju za 33 Immortals između 24. svibnja i 2. lipnja. Igrači se mogu prijaviti za beta verziju na web stranici igre i dobit će ekskluzivni skin u finalnoj igri ako odluče sudjelovati. Puno izdanje 33 Immortals planirano je za PC i Xbox Series X/S kasnije ove godine. Tvorci Dead Cellsa razvijaju Prince of Persia roguelike

