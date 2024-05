'Naše društvo upravo prolazi kroz najveću transformaciju u posljednjih 100 godina'

'Problem je što zapravo ne cijenimo prirodu, ne shvaćamo koliku vrijednost ona ima. Dok to ne napravimo, neće doći do promjene kakvu trebamo. Pogledajmo vrijednosti koje živimo danas i razmislimo želimo li ih prenijeti na našu djecu. Strah nas neće spasiti, kao ni ne vjerovanje u klimatske promjene. To ih neće zaustaviti', rekao je Kruse.

Inače, Kruse je viši savjetnik u Institutu za istraživanje budućnosti Kopenhagen, gdje je i na čelu odjela za Istraživanja o resursima i okolišu, odjela Predviđanja i studija budućnosti. Već više od 20 godina bavi se temama održivosti, inovacija i strateškog promišljanja o budućnosti.

U svom predavanju pod nazivom 'Sustainable Trends: Reshaping the Business Landscape', Kruse je govorio o strategijama za eliminiranje stakleničkih plinova i očuvanje bilološke raznolikosti, ali i utjecaju ove transformacije na poslovanje, koji će biti značajan. Upravo zato važno je razviti strategije pripremanja za više različitih scenarija budućnosti.

'Održivost se zapravo bavi razumijevanjem i promjenom poslovnog okruženja. Više ništa neće biti isto. Ova će transformacija u potpunosti promijeniti način na koji poslujemo', rekao je Kruse.