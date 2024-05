Čovjek u fokusu: Kako će izgledati budućnost tehnologije i društva

U sklopu teme Budućnost tehnologije i društva na poslovnoj konferenciji Future Tense powered by Lürssen u Zagrebu su nastupili vrhunski svjetski govornici i futurolozi.

Lasse Jonasson, futurolog s Instituta za istraživanje budućnosti iz Kopenhagena bio je nositelj teme Budućnost tehnologije s predavanjem „Leading in the Age of AI: Embracing AI for Competitive Advatage with Foresight“. Poručio je kako korištenje umjetne inteligencije više nije pitanje, nego o tome ovisi relevantnost kompanije. No, samo korištenje AI-a u poslovanju nije dovoljno.

“Neka istraživanja pokazuju da je AI alat empatičniji od ljudi. To nije zapravo istina, jer AI nije empatičan ili empatičniji od nas, samo se bolje pretvara da je takav. Generativni AI će napredovati, to je sigurno, samo još ne znamo do koje granice i koliko brzo te u kojoj će mjeri biti reguliran. Ljudi imaju tendenciju da precjenjuju kratkoročni utjecaj tehnologije i podcjenjuju dugoročni utjecaj na naše živote', rekao je Jonasson.