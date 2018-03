NASA silno želi da im šaljete fotografije oblaka

Poznata američka agencija fotografije oblaka sakuplja zbog, pogodili ste, znanstvenih razloga

Idući puta kada se odlučite na malu šetnju, ponesite smarfton. NASA je obznanila kako joj treba čim veći broj fotografija različitih formacija oblaka snimljenih diljem svijeta.

Za što će im te fotografije, pitate se? Za njihov program pod imenom GLOBE (skraćeno od Global Learning and Observations to Benefit the Environment, odnosno Globalno učenje i promatranje za boljitak okoliša). Fotografije koje pošaljete pomoći će NASI pri prepoznavanju različitih vrsta oblaka koje je snimila putem satelita. Mislite da ste loš fotograf, pa da će vas zbog toga američki znanstvenici odbiti? Ne brinite, NASA samo želi fotografije oblaka - stilski izražaj nije obavezan. Jedina stvar na koju trebate paziti je da se ne zanesete. Agencija putem GLOBE programa prihvaća svega deset slika dnevno.