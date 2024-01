NASA predstavila civilni avion koji leti brže od zvuka, ali bez praska

Posebnost X-59 je to što bi letjelica trebala moći postići nadzvučnu brzinu bez praska koji nastaje probijanjem zvučnog zida. Zvučni udar ne događa se samo u trenutku kad objekt prijeđe zvučnu barijeru, već je to kontinuirani učinak dok objekt putuje nadzvučnom brzinom. Američka savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) do daljnjega je zabranila sve civilne nadzvučne letove iznad SAD-a. X-59 je dizajniran da leti na visini od oko 16 kilometara brzinom od 1500 kilometara na sat. Umjesto glasnog praska, proizvodi samo zvuk jednako glasan kao lupanje vratima automobila.

Lockheed Martin je od NASA-e dobio oko 250 milijuna dolara za razvoj letjelice. Posljednji put redoviti nadzvučni putnički letovi bili su prije dvadesetak godina legendarnim Concordeom između Pariza, Londona i New Yorka. Nakon nesreće u Parizu s više od 100 smrtnih slučajeva 2000. godine, operacije su prekinute 2003. Osim NASA-e i Lockheed Martina, i druge tvrtke trenutno rade na povratku nadzvučnih mlažnjaka.