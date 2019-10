NASA-in glavni znanstvenik uvjeren je kako nismo spremni za ono što će naći na Marsu

Europski rover ExoMars i njegov američki kolega Mars 2020 u ožujku iduće godine kreću na put do Marsa. Vozila će analizirati formacije stijena u nadi pronalaska tragova vanzemaljskog života, no Dr. Jim Green, znanstvenik koji radi na oba projekta tvrdi da Zemlja za to otkriće još nije spremna

Premda znanstvena zajednica aktivno traži vanzemajski život te će ga, prema predviđanjima, otkriti tijekom iduće dvije godine, svijet vjerojatno 'nije spreman za rezultate istraživanja'. Tako barem tvrdi jedan od glavnih ljudi iz NASA-e, Dr. Jim Green u razgovoru za Sunday Telegraph. Europski ExoMars Rover i NASA-in Mars 2020 tražit će vanzemaljski život na Marsu pomoću mjernih instrumenata kojima će analizirati tamošnje kamenje. ExoMars će, primjerice, koristiti bušilicu kojom će prokopati čak dva metra u kamen kako bi sakupio željene uzorke. Green je uvjeren da će znakovi života, ako postoje, biti otkriveni nekoliko mjeseci nakon njihovog dolaska u ožujku 2021.

'Rezultati ovog istraživanja potaknut će nove načine razmišljanja', tvrdi Green i upozorava: 'Nisam siguran jesmo li spremni za te rezultate'. Nova pitanja koja bi mogla nastati je mogu li se ljudi seliti među planetima i kakav je zapravo život na drugim svjetovima. Sve ovo ovisi o rezultatima analize uzoraka tla - ako uzorci koji će biti poslani za Zemlju u sebi sadrže jedan od 300 minerala koje jedino može razviti organski život, istraživanje na području nalazišta će se nastaviti. Na trenutno ciljanom području je nekad davno postojao ocean. 'Kada okoliš postane ekstreman, život se povlači u kamenje' komentirao je Green.