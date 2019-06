Napokon smo dobili foršpan za videoigru Avengers, no fanovi su razočarani - evo zašto

Akcijska avantura koju ćemo zaigrati iduće godine dolazi sa prepoznatljivim kadrovima i nepoznatim licima

Marvel's Avengers konačno je dobio punokrvni foršpan napravljen unutar same igre, a pridružen mu je i službeni datum izlaska. Igra bi na tržište trebala stići 15. svibnja 2020., a igračima će omogućiti igranje u modu za jednog igrača ili onom kooperativnom za do četiri igrača. Startni asortiman Avengersa ispunjat će Captain America, Hulk, Black Widow i Iron Man, a Square Enix obećava da će im se ostatak pridružiti kasnije, s time da igrači za to neće morati platiti niti centa. Marvel's Avengers najavljen je za PC i Google Stadiju.

Glavni studio iza Avengersa je Crystal Dynamics, najviše poznat po radu na ikoničkom Tomb Raideru, a pridruženi su im Eidos-Montreal, Crystal Northwest i Nixxes Software.