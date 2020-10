Najbolji i najzanimljiviji: Pobrojali smo smartfone koji će vladati drugom polovicom 2020.

Od Galaxy Notea 20 i iPhonea 12, Google Pixela, pa sve do novih uređaja iz OnePlusa - ovo su smartfoni koji će definitivno privući pažnju svih gadgetoljubaca

Note20 Ultra također ima jako dobar set kamerica, od glavnog senzora sa 108 MP do pedeseterostrukog zuma i posvećenog laserskog autofokusa. Nadalje, Note20 je mini desktop i gejming konzola. Uz poboljšani DeX mode, moguće je slati fotografije, aplikacije i hrpu drugih stvari na obližnji TV, a tu je i Xbox Game Pass, preko kojeg se pomoću oblaka može prenositi preko 100 naslova za Xbox.

Ovogodišnji Note možda košta više od bilo kojeg drugog Androida, no za taj novac nudi zbilja puno - za početak, tu je 6,9-inčni OLED ekran s dinamičnim osvježenjem ekrana od 120 Hz, kao i novim S Penom, koji konačno radi dovoljno brzo da ga se može koristiti za skiciranje.

OnePlus 8 Pro

Za kraj vrijedi naglasiti da drugi smartfoni možda imaju više kamera, no OnePlus 8 i dalje ima izvrsnu fotografiju.

OnePlus 8 Pro je dobar zato što ima hrpu premijskih značajki, a možda manje od premijskih flagshipa. U paketu dolaze performanse koje konkuriraju bilo kojem modernom telefonu, ekran od 120 Hz i 11 sati konstantnog rada zahvaljujući adaptivnoj brzini osvježavanja ekrana. Ne zaboravimo ni to da je OnePlus 8 Pro prvi OnePlus koji podržava bežično punjenje i da je to punjenje bez dvojbe najbrže na tržištu.

Za početak, cijena mu je niža od one velikog brata i performanse su mu relativno slične - iskustvo korištenja je izvrsno, no tu je i nekoliko stvari što bi mogle zasmetati kupcima koji obično kupuju Note (tehnofilima koji obožavaju visoke performanse). Uređaj ne dolazi s ekranom od 120 Hz i sofisticiranim sustavom kamera, no ostalo je, na sreću, vrijedno pažnje.

Note20 i dalje snima izvrsne fotografije, premda nema ultra zum kakav smo susreli na velikom Noteu. Što se S pena tiče, on je jednako stelaran kao na Ultri, što znači da ćete na manjem ekranu moći i crtati i pisati bilješke. Tu je također gore spomenuta podrška za DeX.

Zapremina je na ovom smartfonu ograničena na 128 GB dok baterija pruža slabiju izdržljivost od Ultre. Unatoč ovim minusima, Note20 je i dalje jako dobar telefon, pogotovo ako ste fan Samsunga.

Moto G Power