Najbolje u potrošačkoj elektronici: Od Bluetooth boce do Harry Potter STEM kita

CES Innovation Awards najvažnija je svjetska nagrada koja obilježava najbolje u potrošačkoj elektronici u 28 kategorija, na temelju dizajna, funkcionalnosti, privlačnosti potrošačima te inženjerskim rješenjima u usporedbi s konkurentima. Proizvodi s oznakom Best of Innovation dobili su najviše ocjene u svojim kategorijama

Ove godine, i ja sam imao čast biti članom žirija koji dodjeljuje tu nagradu (drugi član žirija iz Hrvatske je Dragan Petric, izvršni urednik Buga). Rezultati su objavljeni na pre-CES eventima CES Unveiled, najprije u Parizu, Amsterdamu i New Yorku u studenome, a onda i dva dana uoči otvaranja, u Las Vegasu, u hotelu Mandalay Bay.

U Las Vegasu započinje 52. izdanje sajma Consumer Electronic Show (CES) koje traje do 11. siječnja. Na sajmu će razni izlagači s ponosom istaknuti da su njihovi proizvodi dobili nagradu CES 2019 Innovation Awards, najvažniju svjetsku tehnološku nagradu koja veliča dizajn i inženjerska svojstva u proizvodima potrošačke elektronike.

Nagrade su dodijeljene u 28 kategorija, a osim glavne nagrade – Best of Innovation – za najboljeg u kategoriji, podijeljeno je još nekoliko utješnih nagrada za proizvode na koje valja obratiti pozornost. Svaka od kategorija usmjerena je na krajnjeg korisnika i gotovo je posve izvjesno kako proizvodi s oznakom CES Innovation Award imaju velike izglede za uspjeh na tržištu. Mnogo je prototipova koji se predstavljaju na CES-u i samo mali dio njih završava na tržištu. O tržišnom uspjehu da se ne govori. No, neki od izuma zasigurno će u ovoj godini postati tržišni hit.

Vodootporna Bluetooth boca AQUIO tvrtke iHome koja je ujedno i zvučnik, pobjednica kategorije: Pokretni media playeri i oprema jedna je od njih. Recept je jednostavan: podnožje služi kao vodootporni zvučnik, a boca može sjajno poslužiti za vrijeme trčanja ili piknika, kao hidratantno i zvučno osvježenje. Vodenim rješenjima pozabavila se i tvrtka Watergen koja je trijumfirala u kategoriji Tehnologija za bolji život. Riječ je o stroju koji funkcionira poput Brite, ali neprestano: čisti vodu od kamenca i ostalih nečistoća (to je primjerenije za zemlje gdje je voda zagađenija od one koju mi pijemo); reklo bi se - električno prokuhalo.