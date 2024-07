LG jača vodeću poziciju u bežičnim OLED televizorima s novim LG OLED evo M4

Bežični televizor idealno se uklapa u svaki interijer

LG OLED evo M4 je prvi televizor koji može prikazivati bežično preneseni video i zvuk u 4K 144Hz. Zero Connect Box šalje signale na samosvjetleći OLED zaslon televizora bez ikakvih žičanih veza, jer nema kabela između dva uređaja koje bi trebalo odspajati i ponovno spajati. Zahvaljujući svojoj bežičnoj sposobnosti prijenosa, Zero Connect Box se može postaviti gotovo bilo gdje u prostoriji, omogućujući korisnicima fleksibilnost u uređenju životnog prostora kako god oni to žele.

Donoseći brojne nove mogućnosti u umjetnost 'uređenja interijera', Zero Connect Box također omogućuje korisnicima da lako pomiču zaslon ili sam Zero Connect Box kada god je to potrebno. Dodatna prednost Zero Connect Box-a je jednostavno postizanje čistog, urednog životnog prostora. Korisnici više ne moraju smišljati kreativne načine kako sakriti ili podnositi uobičajeni nered kabela oko televizora.