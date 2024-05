Na WhatsAppu ćemo uskoro moći kreirati događaje: Evo kako će to funkcionirati

WhatsApp je predstavio novu značajku koja omogućuje stvaranje događaja u određenim grupama. Pokazat ćemo vam kako to možete učiniti.

Ako niste u nekoj od tih grupa, vjerojatno će vam ova značajka još neko vrijeme biti nedostupna, osim ako ne stvorite vlastitu zajednicu na WhatsAppu.

Kako kreirati vlastiti događaj na WhatsAppu

Nakon što postane dostupna, stvaranje događaja je jednostavno.

Otvorite razgovor u kojem želite stvoriti događaj, odaberite sličicu spajalice za privitke.

Odaberite Event.

Dodajte pojedinosti za svoj događaj, uključujući naziv događaja, kao i njegovo vrijeme i lokaciju. Također možete uključiti opciju poveznice za WhatsApp poziv ako je vaš događaj video ili glasovni poziv.

Nakon što ste unijeli sve pojedinosti, odaberite sličicu zelene strelice kako biste poslali svoj događaj grupi.

Vaš će se događaj pojaviti kao poseban okvir unutar razgovora. Članovi grupe moći će odgovoriti na vaš događaj tako da ga odaberu i odaberu hoće li prisustvovati ili ne. Ako ste vi kreirali događaj, također možete odabrati Edit event kako biste promijenili određene detalje ili otkazali događaj. Kad se događaj približi, trebali biste dobiti podsjetnik.

Ako želite biti sigurni da će podsjetnik stići, možete odabrati opciju Add to calendar u detaljima događaja kako biste ga dodali u svoju zadanu aplikaciju kalendara. Ako želite biti sigurni da događaj neće biti zatrpan velikim brojem poruka, svakako ga prikačite tako što ćete držati pritisnut widget događaja i odabrati Pin, piše Make Use Of.