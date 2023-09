Na ulicama ih je sve više: Koje su prednosti električnih romobila i zbog čega su sve vozači kažnjavani?

Nedavno je pokraj Kutine 15-godišnja djevojčica pala s električnog romobila, nakon čega je zbog teških i po život opasnih ozljeda hitno prebačena u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Srećom, sve je na kraju dobro završilo, no liječnici su tada upozorili na sve veći broj takvih nesreća koje se događaju i djeci i odraslima. Svakog tjedna u bolnice prime između petero i sedmero ozlijeđene djece s oguljotinama do težih povreda glave, no često dođe i do požara. Provjerili smo zbog čega su najčešće kažnjavani vozači, koji su uzroci požara, kako se zaštititi, na što pripaziti ako koristimo električna vozila te koje su naposljetku prednosti ovog 'osobnog prijevoznog sredstva'