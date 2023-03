Na Suncu se pojavila divovska šupljina, čeka li nas još jedan nebeski spektakl?

Koronalna šupljina na Suncu 20 puta veća od Zemlje mogla bi prema našem planetu izbaciti solarni vjetar brzine 2,8 milijuna kilometara na sat te uzrokovati nastanak prekrasnog polarnog svjetla

Vjetrovi koje će izbaciti najnovija šupljina neće nam napraviti ništa, no znanstvenici se nadaju da će, kad dođu u atmosferu, na nekim dijelovima neba stvoriti prekrasne aurore. Koronalne šupljine su vrlo česta pojava na Suncu, no najčešće se pojavljuju u blizini njegovih polova, a posljednje dvije pojavile su se na ekvatoru.

Koronalne šupljine mogu izbaciti solarne vjetrove čija brzina lako može doseći više od 800 kilometara u sekundi. Oblik ove koronalne šupljine nije ništa posebno, no njezin položaj jest, objasnio je Daniel Verscharen, pomoćni profesor svemirske i klimatske fizike na Sveučilištu u Londonu.

'Očekujem da će brzi vjetar ispušten kroz koronalnu rupu do Zemlje doći negdje između petka i subote', rekao je. 'Aurore koje ćemo vidjeti na nekim dijelovima Zemlje bit će blistave, no ne kao one koje smo vidjeli prošlog tjedna', dodao je. Dok ovi vjetrovi udaraju u našu nabijenu atmosferu, aurore mogu učiniti blistavijima, no nemojte misliti da će biti svugdje vidljive.

Zadnjih nekoliko koronalnih izbačaja mase - golemih erupcija plazme koja izbija u svemir - dogodilo se dok je šupljina bila okrenuta prema Zemlji, što je stvorilo veliku geomagnetsku oluju te je pojačan efekt polarnog svjetla. U slučaju ove koronalne šupljine mala je vjerojatnost da ćemo vidjeti isto kao i prošli put, što je, s jedne strane, loša vijest za fanove aurora, ali dobra vijest za satelite, infrastrukturu i radiokomunikaciju.