Na godišnjem se želite opustiti i uz videoigre? Ovo su naše preporuke što zaigrati

Ako ste na putu prema ljetovalištu i sa sobom planirate ponijeti vašu prijenosnu konzolu, bacite pogled na ove izvrsne naslove

Ljetni godišnji odmor obično je vrijeme kad imamo puno više vremena nego inače, što objektivno otvara vrata za mnoge aktivnosti, uključujući igranje videoigara kojima tijekom ostatka godine možda ne bismo ni prismrdili. Možda se radi o naslovima koji traže razinu vještine koju nemate vremena dostići, možda vam se neki žanrovi igraju samo kad ste opušteni ili na odmoru. Na koncu, možda jednostavno igrate videoigre samo kad ste na odmoru. Ova lista prijedloga koju smo pomno sastavljali, provodeći vrijeme na našim respektabilnim godišnjima, u sebi ima sve; od RPG-a o životu na farmi do igre o ribaru koji lovi čudovišta - što znači da postoji šanse da će vam barem jedna od njih ovo ljeto možda završiti na listi omiljenih. Također smo pri izboru igara jako vodili računao tome da se one mogu igrati na prijenosnim konzolama, što znači se mogu pokrenuti na Nintendo Switchu ili Steam Decku (ili ekvivalentu drugih proizvođača). Ako ste onaj tip igrača koji ne preferira igranje u pokretu, ponosno potvrđujemo da sve osim jednog naslova rade i na računalu. Hades

Izvor: Društvene mreže / Autor: Supergiant Games

Listu brzih i kvalitetnih igara ne bismo mogli napraviti bez da spomenemo Hades, jednog od najboljih akcijskih RPG-ova na tržištu. Ovaj izometrijski roguelike stavlja vas u sandale Zagreusa koji pokušava pobjeći iz Hada i pridružiti se veselom pantenonu na Olimpu. Naravno, taj zadatak je sve osim lakog, pogotovo uzmemo li u obzir da iz mitološkog podzemlja malo tko može izaći živ. Hades se odlikuje vrlo elegantnim i jednostavnim sučeljem koje dozvoljava visoku razinu usavršavanja, meta napredak koji svaki izgubljeni pokušaj nekako omekšava lepezom novih stvari koje možete ponijeti u borbu protiv stanovnika podzemlja te, na koncu, vrlo dobru glazbenu pozadinu koja vas aktivno motivira da budete brži, opasniji i precizniji. Igra je također stara nekoliko godina što znači da ju u većini slučajeva možete nabaviti za vrlo malo novca. E da, i ako imate Netflix, mobilnu verziju možete preuzeti potpuno besplatno.

Legend of Zelda: Tears of The Kingdom



Izvor: Društvene mreže / Autor: Nintendo

Nastavak jednog od najboljih naslova za Nintendo Switch otvoreni svijet etabliran u Breath of The Wild podiže na jednu skroz novu razinu. Naime, pored ogromnih prostranstava Hyrulea, Link se u ovom nastavku može vinuti u nebo i putovati mističnim lebdećim otocima ili uzeti baklju u ruke, prekrižiti se i skočiti u jamu - gdje ga čeka skroz nov biom prepun čudovišta koja trajno oduzimaju srca sve dok ne dođete na svjetlo. Podzemne lokacije također su povezane sa svijetom na površini, što je jako zgodna stvar za kontinuirani napredak. Svemu ovome doprinosi i nova mogućnost kombiniranja predmeta i stvaranja složenih kontrapcija koja vam mogu pomoći da se bavite svime; od vožnje celestijalnim automobilom do letenja pomoću raketama pokretanih jedrilica. Što je najbolje od svega, većinu tih predmeta smišljate vi. Na sučelje gradnje se na startu malo teže naviknuti, ali s vremenom ono postaje prilično lako. Jedini pravi problem s Tears of The Kingdom jedt što nije toliko nov i spektakularan kao njegov prethodnik, pa svi ovi noviteti više vrište 'evo još Zelde' nego 'evo nečeg novog'. S druge strane, igra je i dalje više nego dobra te je savršena za ljetno dokoličarenje. Hollow Knight

Izvor: Društvene mreže / Autor: Team Cherry

Ako nekim slučajem tražte metroidvaniju koja nije Metroid Prime ili Castlevanija, Hollow Knight je vrlo vjerojtano najbolja stvar koju možete zaigrati. Fantastično producirana 2D saga o vitezu u melankoličnom svijetu naseljenom bubama zbog distopijske teme možda nije za svakog, no njezine besprijekorne mehanike, sustavi napredovanja i iznimno izazovni bossovi sjedinjuju se u iskustvo kojem malo koji naslov može parirati. Team Cherry napravio je igru koja je toliko dobra da njezin nastavak, Silksong, vjerojatno nije izašao samo zato jer nije dosegao standarde koje je postavio original. Jedini problem u cijeloj ovoj priči je što se radi o 'onom' tipu igara koji je na mahove toliko težak da ga se ni u bunilu ne može nazvati igrom za svakog. Hollow Knight od igrača iziskuje koncentraciju i vještinu, no nikad do te razine da bude frustrirajući i naporan. Ako ovog ljeta želite odigrati samo jednu igru i spremni ste joj pokloniti nekoliko desetaka sati vašeg vremena, onda odigrajte Hollow Knight. Dredge

Izvor: Društvene mreže / Autor: Black Salt Games

S druge strane spektra, negdje između naracije i simulacije pecanja stoji Dredge, neobična Lovecraftovska priča o izgubljenom kapetanu koji sa svojom malom brodicom pokušava otkriti tajnu sjetnog arhipelaga punog blaga, neobičnih riba i užasa koji se kriju ispod tamnih valova. Sve ovo je zapakirano u vizualni stil koji je dovoljno stiliziran da igraču na nos ne gura činjenicu da, realno, igra horor igru. Također, pecanje i neprestana potraga za boljim dijelovima koje možete uvaliti u brod dovoljna je da Dredgeovih pet sati gameplaya progutate u nekoliko zadovoljavajućih zalogaja. Tim rečeno, ne radi se o savršeno dizajniranoj igri - jasno se da vidjeti da je razvojni tim radio s ograničenim budžetom te je nastojao igru sabiti u funkcionalnu cjelinu, no i dalje sanjamo o tome da je ova iznimno dobro ispričana priča imala malo mesnatiji gameplay s više varijacije. Na sreću, izvrsno sproveden efekt halucinacija i profinjena kolekcija odvratnih morskih nemani izvrsno nadoknađuju tih par nedostataka koje igra, koja je vrlo često na popustu, ima. Stardew Valley

Izvor: Društvene mreže / Autor: Concerned Ape