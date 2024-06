Esportovi i sami trebaju načine kako doprijeti do šire publike

Mogu li se esportovi izboriti za svoje mjesto pod Suncem u domaćim i inozemnim mainstream medijima? To je bila jedna od glavnih tema panel rasprave u sklopu konferencije Beyond Esports, održane u prostorijama Visokog učilišta Algebra u Zagrebu.

Između ostalog, moglo se čuti kako su u medijima u našoj regiji esportovi u sjeni popularnih fizičkih sportova, kao što je primjerice nogomet, i ne treba očekivati kako će se značajnije mijenjati u dogledno vrijeme.

Štoviše, istaknula je Kranjčec, iako su sve popularnije, u regiji računalne igre i dalje prati određena stigma.

Također, scena u ovom dijelu svijeta i dalje je mala - tek se nekolicina ljudi e-sportovima bavi na visokoj razini koja je zanimljiva široj javnosti, dok se većina ostalih još nastoji probiti u tu kategoriju.

Marjanović je istaknuo kako za većinu zainteresirane publike veliki mediji nisu prvo mjesto gdje će potražiti ono o čemu žele čitati i što žele gledati.

No, dodao je, to se polako mijenja, a ti bi mediji mogla biti dobra početna točka za one koji tek ulaze u svijet igara.

Problem je i to što su e-sportovi, usprkos rastućoj popularnosti i utjecaju - i dalje nišna tema.

Prema Rukavininom iskustvu, na dobar odjek nailaze priče protkane osobnom notom, pogotovo kad se bave pojedincima koji su ostvarili značajan uspjeh na regionalnoj i globalnoj razini.

'Same po sebi, igre nisu zanimljive čitateljima. Treba u prvi plan staviti ljude i njihove priče, bez obzira je li riječ o igračima ili organizatorima', istaknuo je.

Također, e-sportovi trebaju naći način kako se prezentirati na široj publici prihvatljiviji i razumljivji način.

Alati i tehnologije ne znače puno bez dobrog dizajna

Upitani jesu li optimistični ili pesimistični kad je riječ o budućnosti igara, naročito u svjetlu novih tehnologija poput virtualne stvarnosti ili umjetne inteligencije, panelisti su se složili oko toga kako za igre nema zime i kako im nove tehnologije ne predstavljaju prijetnju.