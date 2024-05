Vampirski koktel akcije i preživljavanja: Zaigrali smo V Rising

Dok se dio proizvođača držao uigrane formule, koja uvijek uključuje neku vrstu Vikinga i neku vrstu pustoši koju igrači trebaju obuzdati i nadvladati, jedna je igra odlučila napraviti nešto zanimljivo - iskoristiti formulu preživljavanja u divljini i adaptirati je u format akcijske mobe, žanra u koji spadaju naslovi poput League of Legendsa i Dote 2.

Nakon stelarnog uspjeha naslova poput Valheima, rast igara preživljavanja bio je potpuno neizbježan. Od malih nezavisnih studija do proizvođača triple-a naslova, svi su oni, pa i njihove majke, pokušali napraviti sljedeći hit u neobično profitabilnom žanru.

Pored očiglednog naginjanja fantaziji igranja negativca u otvorenom svijetu, ovaj 'simulator vampirizma' seže puno dalje od mračne fantastike. Zanimljiva stvar je to što, pored svih vrlina i mana o kojima ćemo govoriti, V Rising jasno daje do znanja da u njemu igrate negativca.

U igri se kao vampir konstantno skrivate od dnevnog svjetla, šuljate se među sjenama, izbjegavate lovce na čudovišta i agresivnu divljač te istovremeno sakupljate oskudne resurse, gradite svoj dvorac i, najvažnije, vrebate vrlo specifične mete.

Cijeli svijet neprestano prolazi kroz ciklus dana i noći, što među ostalim znači da ćete, ako provedete više od nekoliko sekundi izvan zagrljaja sjena drveća, zgrada ili oblaka - početi gorjeti.

Lov na nove recepte

Centralni fokus V Risinga su takozvani v bloodovi, moćni bossovi raštrkani otvorenim svijetom. Svaki od njih krije određenu vještinu, vampirsku moć ili novu metodu obrade sirovina, a na vama je izgraditi dovoljno kvalitetnu opremu (i izvježbati vještine) da se s njima u ključnom trenu sukobite, popijete im krv i omogućite si daljnji napredak. V Rising u jednadžbu dodaje i različite klase, samo na vrlo specifičan način - svaki neprijatelj ima neku vrstu krvi koja, ovisno o kakvoći, daje veći ili manji spektar bonusa prilagođen raznim stilovima igre.

Varijacije pristupu borbi također donose različite škole magije, kao i opreme - od kojih svaka ima specifične bonuse i specijalne napade. Arsenal različitih poteza sličan je onom u prosječnoj mobi, što još jednom potvrđuje tradiciju dizajna po kojem je autor igre poznat.

Radna lista nema kraja

Sve je ovo upakirano u vrlo imerzivan otvoreni svijet, pun šuma i utvrđenih naselja, koji V-ove stilizirane elemente horora podupire vrlo fluidnom borbom i nizom dobro isprobanih receptura viđenih u drugim igrama preživljavanja. V Rising svoje vrijeme trajanja, kao i Valheim, produljuje ograničavanjem teleportiranja dok igrači nose određene sirovine, no to kompenzira ogromnom količinom prečaca i na koncu vampirskih moći transformacije, a one omogućavaju brže kretanje i čine igru svježom.

Tim rečeno, ovo nije naslov koji ćete brzo završiti. V Rising, pored nekoliko desetaka zabavnih bossova i postupnog otkrivanja niza impresivnih bioma, od igrača zahtijeva neprestan lov za raznim sirovinama. Međutim on nikad ne prelazi opasnu granicu između zabavnog i napornog. Radi se o nečemu što učinkovito uzima elemente iz žanra preživljavanja i stavlja ih u proizvod koji je, više od svega ostalog, na kraju ipak jako dobro odrađena akcijska igra za jednog ili više igrača.