Musk hitno angažirao novu direktoricu, hoće li uspjeti spasiti Twitter?

A da je hitna, dokazuju i podaci da se prihodi od oglasa ne uspijevaju vratiti na razinu na kojoj su bili prije nego što je Musk u listopadu kupio Twitter za 44 milijarde dolara.

Prihod od oglasa u SAD-u u pet tjedana, od 1. travnja do početka svibnja, iznosio je 88 milijuna dolara, što je pad od značajnih 59 posto u odnosu na godinu ranije, prema internom dokumentu u čiji je posjed došao The New York Times. U dokumentu je također otkriveno da tvrtka redovito zaostaje za svojim tjednim projekcijama prodaje u SAD-u za čak 30 posto.

Razlog tome mogao bi ležati u činjenici da su oglašivači nezadovoljni uočenim povećanjem uvredljivog sadržaja na platformi nakon Muskove odluke - kao dijela njegovog stava o slobodi govora - da ponovno aktivira mnoge račune koji su bili suspendirani prije njegova dolaska.