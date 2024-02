Revolucija pred vratima: Moždani implantati mogu izliječiti i ove poremećaje

Tada je i njoj nešto palo na pamet.

"Njena je ideja bila: 'Pa, kad mi ulazite u mozak i stavljate tu žicu, a ja imam OKP, pa možete li jednostavno staviti žicu za OKP?'," prisjeća se neurokirurg Ahmed Raslan, koji je izveo operativni zahvat na Oregon Health and Science University u Portlandu na zapadnoj obali SAD-a.

"I znate, srećom, ozbiljno smo prihvatili taj prijedlog." Prethodno je bilo nekih studija o korištenju duboke moždane stimulacije za ljude koji pate od OKP-a, ali, kaže Raslan, ona nikada nije bila kombinirana s liječenjem epilepsije.

Liječnici su radili s Pearson kako bi vidjeli što se točno događa u njezinom mozgu kada se nađe zarobljena u opsesivnoj petlji.

Tehnika je uključivala izlaganje poznatim stresorima - u ovom slučaju plodovima mora i snimanje električnih markera. Na taj su način mogli učinkovito izolirati moždanu aktivnost povezanu s njezinim OKP-om.

Zatim su mogli konfigurirati implantat tako da reagira na taj specifični signal. Uređaj s dva programa sada prati aktivnost mozga povezanu s epilepsijom i OKP-om. To je "jedini uređaj na svijetu koji liječi dva stanja", kaže Raslan. "I programi su neovisni. Dakle, program za epilepsiju je drukčiji od programa za OKP."

On misli da je to otkriće do kojeg je mogao doći samo netko poput Pearson. "Ovo je prvi put u svijetu da je to učinjeno. Obično mislimo na uređaje ili za OKP ili za epilepsiju. "Ova ideja je izvan okvira i došla je od samog pacijenta", kaže on.

Raslan je rekao da je sada u tijeku studija na Sveučilištu u Pennsylvaniji kako bi se vidjelo kako se ta tehnika može šire primijeniti, nudeći moguću nadu nekima od 2,5 milijuna ljudi u Sjedinjenim Državama koji pate od OKP-a. U slučaju Pearson trebalo je proći osam mjeseci nakon zahvata 2019. kako bi se vidjela primjetna razlika.

No postupno su njezini opsesivni rituali koji su joj od tinejdžerskih godina oduzimali osam ili devet sati svaki dan počeli nestajati. Beskonačno provjeravanje zatvaranja prozora prije spavanja i stalno pranje ruku sveli su se na podnošljivih 30 minuta dnevno. I strah od kontaminacije zbog objedovanja s drugim osobama sada je nestao.

"Ponovno sam sretna i uzbuđena što mogu izaći i živjeti i biti sa svojim prijateljima i obitelji", rekla je. To je "bilo nešto što mi je bilo uskraćeno godinama."