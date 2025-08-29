Moderno ratovanje užasava 'kuma AI-a': Oružje odlučuje koga će ubiti ili osakatiti

Umjetna inteligencija mogla bi značiti manje vreća za tijela na bojišnicama, ali upravo to užasava čovjeka kojeg zovu kumom umjetne inteligencije

Geoffrey Hinton, računalni znanstvenik poznat pod nadimkom 'kum umjetne inteligencije', upozorio je da uspon robota ubojica neće učiniti ratove sigurnijima. Naprotiv, olakšat će njihovo započinjanje jer će smanjiti ljudsku i političku cijenu oružanih sukoba, objasnio je. U razgovoru s novinarkom Katie Couric, Hinton je rekao: 'Smrtonosno autonomno oružje – oružje koje samo odlučuje koga će ubiti ili osakatiti – predstavlja ogromnu prednost ako bogata zemlja želi napasti siromašnu', prenosi Business Insider. 'Ono što sprječava bogate zemlje da napadnu siromašne jest povratak njihovih vojnika u vrećama za tijela. Ako imate takvu vrstu oružja, umjesto mrtvih ljudi vraćat će se mrtvi roboti.' Takva bi promjena, prema njegovim riječima, mogla potaknuti vlade da lakše ulaze u ratove i pritom obogatiti one koji zarađuju na oružju. 'To će biti sjajno za vojno-industrijski kompleks jer će njihova zamjena biti iznimno skupa', dodao je Hinton.

Testiranje dronova Bayraktar TB2 na Plesu Izvor: MORH / Autor: Josip Kopi







Umjetna inteligencija transformira bojno polje No umjetna inteligencija već sada mijenja ratovanje. 'Prilično je jasno da je već transformirala bojno polje', rekao je, navodeći primjer Ukrajine. 'Dron od 500 dolara danas može uništiti tenk vrijedan više milijuna dolara.' Tradicionalno oružje sve više djeluje zastarjelo. 'Lovci s pilotima u kokpitu sada su besmislena ideja', istaknuo je Hinton. 'Ako umjesto toga stavite umjetnu inteligenciju, ona može podnijeti znatno veća ubrzanja i ne morate se toliko brinuti o gubitku ljudskih života.' Hintonove izjave dolaze u trenutku u kojem autonomni sustavi i umjetna inteligencija zauzimaju središnje mjesto u stvarnim sukobima. Ukrajina tako razvija dronove pogonjene umjetnom inteligencijom i druge autonomne sustave, a Zapad to pomno prati.

Ukrajinski dron Backfire Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Zli Ptakhy







Švedski ministar obrane Pål Jonson rekao je da je jedna od ključnih lekcija koje je njegova zemlja izvukla iz rata upravo potreba za većom autonomijom oružanih sustava. 'Opseg i volumen, kao i brzina tehnološkog razvoja koji se odvija u Ukrajini, osvijestili su nas da je ovo područje u koje moramo značajno ulagati', izjavio je. Ukrajinski vojnik, specijalist za dronove i bespilotne sustave, rekao je u izvješću Business Insidera iz veljače: 'Ono što radimo u Ukrajini definirat će ratovanje za sljedeće desetljeće.'