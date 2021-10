'Mnogi su mislili da ćemo morati odustati od proizvodnje telefona i nastaviti bez njih, ali to nije dolazilo u obzir, puno smo uložili u njih'

O daljnjim planovima tvrtke na tržištu pametnih telefona, ali i strogim sankcijama SAD-a prema Huweiju za medije je progovorio predsjednik kineskog diva za Središnju i Istočnu Europu

'Znate kakva je situacija. Sankcije koje je uveo SAD ne dopuštaju nam korištenje procesora s 5G modemom. Na tržištu nema puno čipseta s LTE-om, no nastojimo osigurati suradnju s Qualcommom i proizvodnju sustava s 4G modemima. Vjerujem da je LTE mreža još uvijek dovoljna. U trenutnoj fazi razvoja 5G mreže, LTE i dalje pruža pokrivenost na mnogo većem području, uključujući i manje pristupačna mjesta', izjavio je.

'Dajte nam više vremena. Ono nam je potrebno za razvoj HMS-a i dostizanje razine naših konkurenata. Jednog dana svjedočit ćete vodećim pametnim telefonima Huaweija s podrškom za 5G. U međuvremenu činimo sve da vam pružimo dobre proizvode za pametni dom, razvijamo sustave za automobile i nosivu elektoniku. Za pametne telefone potrebno nam je vrijeme. Dajte nam ga i mi ćemo vam zauzvrat ponuditi najbolji proizvod i najbolja rješenja', rekao je Yu.

Što je s Harmony OS -om? Mnogi su očekivali da je to sustav koji ćemo vidjeti u novim pametnim telefonima. Na to ćemo, kako ističe Yu, morati pričekati do sljedeće godine, kada će se dogoditi službena europska premijera Harmony OS-a.