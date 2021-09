[FOTO] Huawei ponovno u fokusu: Kina će učiniti sve da ga vrati na staze stare slave

Financijska direktorica Huaweija Meng Wanzhou puštena je na slobodu prije nekoliko dana nakon što je priznala dio krivnje i nagodila se s američkim tužiteljima

Prema nagodbi, kriva je za zavaravanje američkih vlasti i poslovanje preko iranskog Skycoma kako bi izbjegli sankcije nametnute Huaweiju. No neće joj biti suđeno u slučaju da se do prosinca 2022. godine ponaša u skladu s nagodbom. Nakon uspješno postignute nagodbe puštena je na slobodu i ušla je u zrakoplov koji će je vratiti kući, u Kinu. Istodobno su kanadski poduzetnici, poznati kao 'dva Michaela', pušteni iz kineskog pritvora i ukrcani na let za Kanadu.

Meng Wanzhou održala je kratki govor u kojem je zahvalila predsjedniku Xi Jinpingu na tome što je 'u svom srcu nosio sigurnost svih kineskih građana, uključujući moju', a zatim je odvedena na testiranje na COVID-19 i u 21-dnevnu karantenu.