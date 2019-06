Mlada asistentica s FER-a želi ukrotiti virtualnu stvarnost i upregnuti je da služi djeci s posebnim potrebama

Matea Žilak s Fakulteta elektrotehnike i računarstva želi istražiti koliki je potencijal te dobrobit što ih donosi nova tehnologija. Za tportal otkriva kako se ona može primijeniti da je mogu svi koristiti; da služi za edukaciju, rehabilitaciju ili potpomognutu komunikaciju

Za Mateu se čulo sredinom svibnja, kad se pojavila na okruglom stolu 'Postani i Ti, djevojka IT', koji je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva organizirao povodom potpisivanja Deklaracije o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu. Ova asistentica Zavoda za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva pred okupljene srednjoškolke nije stigla sama; povela je pet studentica kako bi pokazala da je ženama mjesto u IT sektoru.

Matea je još kao studentica sudjelovala u istraživačkim aktivnostima povezanim s temom pristupačnosti. Prilagodba sadržaja i virtualna stvarnost zaokupili su je na fakultetu, no oduvijek je voljela matematičke predmete u kojima može rješavati razne zadatke.

'Iako sam se bojala upisati FER jer dotad nisam imala doticaja s programiranjem i elektrotehnikom, imala sam sreću da sam imala podršku obitelji. Mama je uvijek govorila: ako su mogla tvoja dva starija brata uspješno završiti FER, nema razloga da i ti to ne učiniš', kaže Matea, dodajući da smatra kako predznanje o programiranju i ostalim predmetima pomaže, ali nije toliko bitno.

'Bitno je da, kad se upišeš, uhvatiš taj tempo i naučiš se nositi sa svim obvezama i napornim rasporedom. U početku je teško, ali ako imaš volju i želju, možeš sve.'

Jedan je brat odabrao smjer elektronike, drugi računarstva. I ona je bila sklonija računarskim smjerovima pa se na kraju odlučila za telekomunikacije i informatiku.

'Imala sam odličnu mentoricu koja me uvijek motivirala', hvali Matea profesoricu Željku Car. 'Zbog nje sam odlučila ostati na faksu, postati asistentica i upisati doktorski studij.'

Jedno od Mateinih područja rada je virtualna stvarnost; ona je bila i tema njenog diplomskog rada.

'Tehnologija virtualne stvarnosti donosi brojne prednosti u različitim područjima primjene', zapisala je tada. 'Virtualna stvarnost donosi nove pristupe učenju zbog kojih ono može postati atraktivnije, a istodobno učenici mogu izuzetno razviti kreativnost i inovativnost. Matematika je idealno područje u kojem tehnologija virtualne stvarnosti može pomoći pri usvajanju apstraktnih koncepata koje ona pruža.'

Virtualna i proširena stvarnost tema su i njenog doktorskog istraživanja.

'Želim istražiti koliki je potencijal i dobrobit što ih donosi ta nova, moderna tehnologija. Virtualna i proširena stvarnost danas su buzzword za koji svi znaju. Mene zanima kako se ona može primijeniti da je mogu svi koristiti, da služi za edukaciju, rehabilitaciju ili potpomognutu komunikaciju, bilo djeci, bilo ostalima...'

No treba li olako prihvatiti baš sve što nam donose nove tehnologije?

'Mobilnim aplikacijama služe se svi, ali još uvijek nije potpuno istražena mogućnost novih tehnologija u radu s djecom. Otvoren je niz etičkih pitanja: je li to uopće prikladno za djecu, obzirom na to da se dječji mozak još razvija do određene dobi', upozorava Matea. 'Upitno je koliko su za djecu prikladne naočale i zasloni koji se koriste za virtualnu i proširenu stvarnost. Tek će se pokazati u koje se svrhe mogu primijeniti rješenja temeljena na modernim tehnologijama, a istraživačkim pitanjima vezanim uz to i ja se bavim u svom doktorskom istraživanju.'