Hrvatska gejming industrija raste i uvijek je u potrazi za novim zvijezdama

Što se događa iza vrata najpoznatijeg gejming studija u Hrvatskoj? Uhvatili smo priliku i razgovarali s njihovim producentom Antom Vrdeljom

Serious Sam rođen je u Croteamu, a danas spada u panteon akcijskih heroja videoigara, pa smo na njega baš silno ponosni - ne samo što je naš, već što je i naše gore list. Sam ipak nije prvorođenče. Nešto je manje poznato to da je Croteam na međunarodnoj sceni debitirao nogometnom igrom Football Glory, čiji je uspjeh u devedesetima omogućio studiju da nastavi s radom. Talos Principle dijametralno je suprotno iskustvo Serious Samu i obraća se sasvim različitoj publici, ali je podjednako uspješan u privlačenju novih igrača i demonstraciji razvoja studija kroz više od četvrt stoljeća djelovanja.

Croteam je danas najpoznatiji po svojem liku Serious Samu. Mislite li da je on odgovoran za trenutnu poziciju Croteama (uspjeh, angažmani) ili smatrate da ključ uspjeha leži i u drugim naslovima?

Rast industrije videoigara u posljednjem desetljeću bio je silovit, s dobrim i lošim posljedicama takvog rasta. Ugodno je bilo pratiti nastanak i razvoj drugih timova koji djeluju u Hrvatskoj, imati darovite kolege, razmjenjivati iskustva. Nešto je manje ugodno nadmetati se na globalnom tržištu, na kojem se broj objavljenih igara u svega pet godina doslovno ustostručio. Prilagoditi se novim uvjetima i tržišnim trendovima, to je vrijedilo oduvijek, a kako točno - e to je onaj teži i zanimljiviji dio računice, dio koji se uvijek mijenja.

Postoje li studiji koji inspiriraju Croteam? Imate li nekog programera kojeg ste barem malim dijelom uzeli kao uzor?

Serious Sam je igra s pogledom iz prvog lica, first person shooter, a sam studio osnovan je devedesetih, u vrijeme iznimne popularnost ovog žanra. Nije nikakva tajna - igre i ljudi iz id Softwarea inspirirali su Croteam, kao uostalom i nebrojene druge programere. Čitateljima će možda biti zanimljiva epizoda u kojoj je Croteam pregovarao s čelnim ljudima iz id Softwarea, ovdje, u Zagrebu, o mogućoj suradnji na Doomu. Do suradnje tada ipak nije došlo, no prijateljstvo i uspomene su ostali.

Planirate li se širiti? Koji su planovi Croteama za budućnost?

Na većini Croteamovih projekata sudjelovalo je oko 25 ljudi. U posljednje vrijeme studio se udvostručio kako bi dovršio izuzetno zahtjevan projekt i najambiciozniju Croteamovu igru do danas, Serious Sam 4: Planet Badass. Uvijek smo u potrazi za talentiranim kandidatima, a ponekad na svojim web stranicama objavljujemo i pozive potencijalnim suradnicima: http://www.croteam.com/careers/.