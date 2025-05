Ako ste posljednjih mjeseci pratili tehnološke trendove, sigurno ste u nekom trenutku isprobali (ili slušali nekog kako trubi o tome) neki od brojnih AI alata. Na mobitelu ih imam instaliranih čak šest - bila sam znatiželjna i odlučila isprobati što sve nude i koji najbolje odgovara mojem poslu, ali i svakodnevici te čestim, možda i bizarnim pitanjima koja me manje sram pitati AI nego Google

Od AI tehnologije ne treba bježati jer je to ionako nemoguće; stvari idu naprijed u šestoj brzini te ona danas doista nudi brojne prednosti i ubrzava repetitivne zadatke. A često dođe i kao dobar kritičar. Na test i moj prijeki sud nedavno je došao i – Perplexity, AI alat koji mnogi nazivaju 'Googleom nove generacije'. Kako i sama često pišem o tehnologiji, odlučila sam ga testirati u stvarnim situacijama: od posla, preko svakodnevnih zadataka, do privatnih interesa. Neće Trumpa nazvati bivšim No trebamo za početak objasniti da Perplexity AI nije klasični pretraživač niti još jedan chatbot koji daje generičke odgovore. Radi se o alatu koji kombinira napredne jezične modele (trenutno GPT-4 Omni), pretraživanje u stvarnom vremenu i strogu referenciranost izvora, stoga je sjajan alat za novinare i pravnike. A i neće vam Donalda Trumpa prozvati 'bivšim američkim predsjednikom' kao neki drugi alati (khm, khm). Nakon brze i stvarno basic registracije dočekalo me čisto i pregledno sučelje. U tražilicu možete upisati bilo što – od toga 'kako napraviti dobar CV' do 'zašto su pande ugrožene'. A ono što mi se možda najviše sviđa - možete odabrati svoje interese i pod tim 'podrubrikama' svaki dan dobivate aktualne vijesti. Budući da je tehnologija nišna rubrika u kojoj često trebate malo 'dublje kopati' da biste pronašli iole atraktivne vijesti koje mogu privući prosječnog čitatelja - istovremeno i tinejdžera i baku - ova je opcija stvarno korisna, pomaže mi da budem u toku s najvažnijim vijestima i trendovima; u moru informacija čovjeku danas puno važnog lako promakne. Sve što Perplexity u tom segmentu nudi vrijedi i za svakodnevne zadatke. Pisanje e-mailova, provjera jezične ispravnosti, sažimanje opsežnih dokumenata, pa čak i generiranje ideja za tekstove. Nedavno je kolegica trebala brzo rekonstruirati kronologiju energetske tranzicije u nordijskim zemljama. Umjesto da pretražuje desetke izvora, koristila je Perplexity Pro Search. Dala mu je kontekst, odredila geografski okvir i vremensko razdoblje. Rezultat? Pregled ključnih strategija, citati iz izvještaja IEA-e i poveznice na relevantne analize. Sve u manje od minute.

Sve manje koristim Google A Perplexity pokazuje i zašto se Google doista treba zabrinuti za svoju poziciju na tržištu tražilica zbog AI alata - njegov odgovor stiže u nekoliko sekundi (ne morate skrolati do treće ili desete stranice na Googleu u bespućima interneta da biste našli odgovor na vrlo jednostavna pitanja). Odgovor koji Perplexity daje usto je jasno napisan, sažima sve potrebno, a ono što je najvažnije - uvijek navodi izvore, i po tome se doista izdvaja na tržištu. Primijetila sam stoga da sve manje guglam - predugo mi to traje i često mi se nudi nešto što uopće nije vezano uz moj upis u tražilicu. Još jedna zanimljiva opcija na Perplexityju - koju glavni mu konkurent ChatGPT dugo nije imao - jest da možete vidjeti njegov proces dubinskog razmišljanja; kako promišlja o mom pitanju, navodi korake koje mora poduzeti i potom kreće na posao. Nema više lutanja po linkovima i forumima – Perplexity sažima najvažnije informacije i daje ih na pladnju. Pametan je, nikad ne spava, ne ide na pauze, navodi izvore i brz je. Sve što tražite u jednom AI kolegi. Od toga da ga moram testirati zbog posla, došla sam do toga da ga doista želim koristiti jer dio mene doista - unatoč opravdanom strahu od distopije - želi i voli učiti o umjetnoj inteligenciji, ali i od umjetne inteligencije. Osobne informacije - big no, no Perplexity mi je puno pomogao i sa zdravstvenim stanjem - objasnila sam mu sve svoje simptome autoimune bolesti, zbog koje moram prilagoditi prehranu, a dobila sam puno više - tjedni jelovnik i upit želim li da mi složi šoping listu. Besplatno! Usput mi da i neki poticajan 'možeš ti to' odgovor, ali kako sam suzdržana oko takve komunikacije s AI alatom - jer je to ipak AI, a ne osoba - suzdržavam se i od popularnih 'hvala' i 'molim te' zato što odgovor neće biti ništa bolji ili kvalitetniji; sve je na kraju dana do prompta. Preporučujem isto i vama - AI je tu da nam pomogne, ubrza stvari, ali dijeljenje osobnih informacija ili bilo kakvo 'emocionalno' vezivanje - big no, no. Koristite ga oprezno i kao što biste koristili bilo kakav drugi online alat. Ipak, možete tu i tamo pokrenuti s njime npr. filozofsku raspravu o umjetnoj inteligenciji ili, poput mene, o teoriji mrtvog interneta. Najprije sam mu rekla da mi objasni o čemu se radi, pa da možemo krenuti u raspravu čovjek-AI.

No to nije sve. Sviđa mi se što Perplexity nudi dvije razine pretrage. Ako mi odmah treba neka informacija, Quick Search daje brze odgovore. No ako radite na nečemu za što vam treba detaljnija analiza i usporedba - Pro Search omogućava dubinsko istraživanje. Trebat će mu više vremena, naravno, a zauzvrat će vam dati kompilaciju najnovijih izvora, izvještaja i analiza, sve s preciznim navođenjem izvora. Možete čak i pratiti burze! A pogotovo je koristan za neke 'plastične' stvari, npr. kuhanje. Svi se ponekad nađemo u situaciji da nam je hladnjak više prazan nego pun - kao da smo opet studenti - ali i dalje sadrži dovoljno namirnica od kojih možemo napraviti kakvo-takvo jelo. I onda priupitam Perplexity za savjet: navedem mu što se sve nalazi u mom hladnjaku, na što mi on ponudi nekoliko opcija, pa čak i koje začine dodati. I eto, neki dan 'zajedno' smo pripremili rižu s tikvicama i lososom, što mi možda ne bi palo na um. Doduše, upozorio me da bih zbog zdravlja trebala koristiti integralnu rižu.