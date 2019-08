Misija na Europu koštat će puno više nego što se očekivalo - NASA moli za promjenu plana

Jedna od najambicioznijih svemirskih misija današnjice - istraživanje Jupiterova mjeseca Europe - u ozbiljnim je problemima, i to zbog ključnog obećanja američkom senatoru

NASA je, prema nedavno izdanom osvrtu The Vergea , iz prve ruke iskusila koliko ju obećanja investitorima i političkim lobistima mogu koštati. Njihov plan za putovanje do Jupiterova mjeseca Europe mogao bi doživjeti zastoj i odgodu nakon problema na letjelici kojom bi Europa Clipper, svemirski brod opremljen mjernim instrumentima, trebao poletjeti prema našem kozmičkom sustanaru. SLS ili Space Launch System velika je Boeingova uzdanica za budućnost svemirskog putovanja, no zbog poteškoća u razvoju njezino lansiranje moglo bi biti odgođeno sve do 2025., a možda i kasnije. SLS je duboko u razvojnoj fazi, a njegov prvi pravi let zakazan je za 2021., kada će kapsulu bez posade poslati na put oko Mjeseca.

Skup projekt

Ležarina projekata poput Europa Clippera broji se u milijunima dolara (tri do pet milijuna mjesečno), što je prilično velik problem uzme li se u obzir to da bi razvoj letjelice bio dovršen prije idealnog vremena lansiranja zakazanog za 2022. Razlog zbog kojeg znanstvenici nastoje pogoditi rok položaj je Zemlje i Jupitera koji omogućava idealne uvjete za lansiranje i putovanje. Problem je, doduše, to što će let vjerojatno morati biti odgođen lansira li se letjelica pomoću SLS-a.

NASA-ini partneri inzistiraju na korištenju SLS-a zbog političkog lobiranja, odnosno izrazitog interesa velikog zaljubljenika u mjesec Europu bivšeg republikanskog zastupnika Johna Culbersona. Culberson je prošlih deset godina osiguravao financiranje misije NASA Clipper, dijelom zahvaljujući nagovaranju drugih političara, uključujući senatora Richarda Shelbyja iz Alabame, koji je podržavao projekt dijelom zato što se raketa kojom će poletjeti prema Europi (SLS) proizvodi u njegovoj državi.

Upravo zbog toga glavni inspektorat NASA-e moli Kongres za promjenu mišljenja.

Postoje li alternative?

NASA se upravo zbog ove zavrzlame trenutno nalazi u vrlo neugodnoj situaciji, tim više jer postoje komercijalni sustavi za lansiranje poput SpaceX-ovog Falcon Heavyja i United Launch Allianceovog Delta IV Heavyja (koji uspješno vrši misije već 15 godina zaredom). Oba rješenja smatraju se inferiornima SLS-u zbog snage same letjelice koja bi izbacila Europa Clipper toliko velikom brzinom da bi on stigao do Jupitera za 2,4 godine. Komercijalne solucije procjenjuju let na od četiri do šest godina, dijelom zato što će morati usmjeriti Clipper tako da uhvati brzinu koristeći gravitacijska polja drugih planeta.

NASA mora održati obećanja političarima neovisno o tijeku razvoja Europa Clippera te tražiti dodatne fondove za ležarinu kako bi udovoljila senatorima koji očekuju da će projekt poletjeti na Boeingovoj platformi. Sol na ranu dodaje činjenica da komercijalne kompanije poput Muskovog SpaceX-a mogu lansirati projekt na vrijeme te samim time, unatoč dugom letu, dostaviti letjelicu u blizinu Jupitera i prije nego što bi to bio slučaj s letom pomoću SLS-a.

Misija je složenija nego što smo mislili

Drugi problem leži u kontinuitetu - lansiranje i analiza podataka dobivenih pomoću Europa Clippera izravno utječu na razvoj Europa Landera, misije koja na Jupiterov mjesec planira spustiti svemirski brod koji će uzeti uzorke ledene površine. Ako, primjerice, Clipper otkrije da je površina puna pukotina i grebena, standardne metode slijetanja bit će neostvarive, što znači da će inženjeri u NASA-i morati mijenjati konstrukciju letjelice, a što će 'pojesti' još više novca, vremena i resursa.

Velik broj astronoma podržava ambicioznu misiju na udaljeni ledeni svijet - riječ je o jednom od rijetkih mjesta u Sunčevu sustavu koje pod ledenom površinom skriva ogromni slani ocean te samim time možda i kompleksni život. Dio njih, s druge strane, tvrdi da je put na Europu besmislen, s obzirom na to da u puno bližem susjedstvu imamo drugog konkurenta s vrlo sličnim uvjetima - Saturnov tajnoviti mjesec Enkelad.