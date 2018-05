Ministrica Divjak i misija CERN-a posjetili Matu Rimca

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je u srijedu da je posjet peteročlane Stručne misije Europskoga laboratorija za fiziku čestica (CERN) posljednji korak i test do pridruženoga članstva Hrvatske u tom najvećem istraživačkom laboratoriju na svijetu.

Stručna misija CERN-a stigla je u srijedu u trodnevni službeni posjet Hrvatskoj i na njegovu početku članovi su posjetili tvrtku Rimac automobili u Svetoj Nedjelji gdje se ministrica Divjak u izložbenome salonu prije obilaska tvrtke osvrnula na taj posjet i novinarima odgovorila na nekoliko pitanja. Obilazak tvrtke nije bio otvoren za javnost.

Članstvo u CERN-u prilika je za nove mogućnosti za naše briljantne umove

Ministrica Divjak objasnila je da CERN nije samo istraživački laboratorij nego i jedan od najvećih rasadnika "high-tech" industrije i inovacija pa je to, smatra, za Hrvatsku prilika da se, s jedne strane, otvore nove mogućnosti za naše briljantne umove, bez obzira na to jesu li oni u istraživačkom sektoru ili u industriji, a istodobno je i prilika da našim inovativnim poduzećima omogućimo suradnju s CERN-om, a ona se ne odnosi samo na fiziku već i na IT sektor, tehniku i inženjerstvo općenito. Za Hrvatsku to defnitivno znači i otvaranje novih radnih mjesta, ustvrdila je ministrica.