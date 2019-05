Mijenjate Android uređaj i brinete za kontakte? Pohranite ih u Googleov adresar

Metoda je jednostavna i primjenjiva na sve nove uređaje, prenijevši sve detalje, od višesrtukih telefonskih brojeva do email adresa

Kupujete novi Android smartfon i želite na njega prebaciti kontakte s uređaja kojeg koristite sada? Ništa lakše. Procedura ima dva glavna koraka, nije komplicirana i traje vrlo kratko. Prvo što ćete htjeti napraviti je ući u postavke vašeg trenutnog telefona i birati stavku 'System' i pod njom odabrati opciju 'Backup' (ili 'Backup and reset' pod sekcijom 'User and Backup'). U izborniku aktivirajte sigurnosnu pohranu na Google Disk izborom opcije 'Backup to Google Drive.'

Nakon što uređaj pohrani sve podatke na Disk, vrijeme je za drugu fazu selidbe koju vršite na svojem novom uređaju.

Kako vratiti kontakte?

Nakon što ste pokrenuli svoj novi telefon, odite u njegove postavke i potražite postavke Googlea. Unutar tog izbornika trebala bi postojati značajka za povrat kontakata pod imenom 'Restore Contacts'. Ova opcija se, podsjetimo, može nalaziti i pod stavkom 'Services' gdje nosi isto ime 'Restore Contacts'. Sve zavisi, naime, o proizvođaču vašeg smartfona. Ako imate više Google profila, morat ćete birati onaj na koji ste pohranili sigurnosnu kopiju.

Birajte uređaj s kontaktima s kojeg želite kopirati kontakte i nakon toga samo birajte opciju 'Restore'. Pričekajte malo u opcijama i vidjet ćete potvrdnu poruku.