Microsoft Office Online mijenja ime, nije baš jasno zašto

Uklanjanjem oznake 'Online' Microsoft će se naći u pomalo šašavoj situaciji kad će trebati opisati dio platforme Office namijenjen korištenju na webu

Doduše, i prije no što je dobio izdanje online Office je opsluživao više od jedne platforme (uz matični Windows bio je to softver za Appleov Mac).

Uklanjanjem oznake 'Online' Microsoft će se naći u pomalo šašavoj situaciji kad će trebati opisati dio platforme namijenjen korištenju na webu. Čini se kako su i sami toga svjesni jer navode kako će za to koristiti izraz 'Office for the web', u skladu s drugim sličnim nazivima ('Office for Windows', 'Office for Mac', 'Office for iOS' i 'Office for Android'.

No, to neće biti novi brend, niti ujednačeni standard jer će usporedno koristiti i '…on the web', '…on Office.com' te'…in a browser'. Korisnike pozivaju na korištenje terminologije koja im najbolje odgovara i koja je najjasnija u danom kontekstu.

Ali, to još nije sve. Promjena se odnosi samo na aplikacije za Office, ne i za proizvode namijenjene web poslužiteljima kao što su Exchange Online, SharePoint Online, Project Online i Office Online Server, piše Thurrott.