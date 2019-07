Aplikacija za trgovanje dionicama pravi je hit među mladima, a vrijednost joj je upravo premašila sedam milijardi dolara

Aplikacija za 'besplatno trgovanje' dionicama postala je pravim hitom u SAD-u, a nova runda financiranja podigla joj je vrijednost na preko sedam milijardi dolara

Put do slave

Poanta je da Robinhood svom silom nastoji uvjeriti korisnike da im neće naplatiti uslugu trgovine dionicama. U početku su, kao što smo naveli, imali samo mobilnu aplikaciju koja cilja isključivo milenijalce, a u studenom 2017. pokrenuli su stranicu koja je, prema njima, 'najbolja na internetu' po pitanju obrazovanja novih investitora.

Štoviše, kompanija već neko vrijeme nastoji opravdati dodatna investiranja uvođenjem novih usluga poput kliringa i usluge za financijske vijesti Robinhood Snacks.

Razlozi za oprez

Robinhoodova jednostavnost ono je što cijeli koncept aplikacije i web stranice čini privlačnim i mladima, a manjak naplaćivanja naknade za trgovinu privlači one koji žele što više uštedjeti. Problem je, doduše, to što su ponude dionica na stranici i u aplikaciji relativno tanke na polju istraživanja i analize.

Također postoji velik broj pitanja vezanih uz kvalitetu same trgovine. Možda je, na kraju krajeva, dobro to što Robinhood još ne možemo koristiti u Hrvatskoj - do trenutka kada dođe do nas svi ovi problemi možda će se ispraviti.