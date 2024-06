Microsoft odustaje od Xbox konzola? Novi planovi nalažu da možda čak i – da

Potvrda da više igara dolazi na konkurentske platforme stiže samo nekoliko mjeseci nakon što je Spencer zanijekao da je došlo do promjene u Microsoftovoj strategiji Xbox ekskluziva. 'Odlučili smo da ćemo na drugim konzolama objaviti četiri igre... samo četiri igre. To nije promjena naše temeljne strategije ekskluziviteta', rekao je Spencer u Xbox podcastu ranije ove godine.

'Naša predanost korisnicima Xboxa je da će svi dobiti priliku kupiti ili se pretplatiti na igru, a mi ćemo podržati naslov ​​na velikom broju različitih ekrana' rekao je Spencer. 'Vidjet ćete više naših igara na više platformi, a mi to vidimo samo kao korist za franšize koje gradimo.'

Microsoft s e upravo zbog jedinstvene tržišne pozicije nalazi na zanimljivom mjestu. Uz vlasništvo nad Activision Blizzardom, Bethesdom i nekolicinom drugih vrlo poznatih studija, igre koje proizvode automatski su delegirane na PC i Xbox, no zahvaljujući potencijalu igre u oblaku, pretplate na Xbox Game Pass i sve većoj otvorenosti višeplatformskom tržištu, sve se manje koristi riječ 'ekskluziva'.

Stvari su se, izgleda, malo promijenile.

Microsoft je predstavio kolekciju novih Xbox igara tijekom velikog izložbenog događaja, s Doom: The Dark Ages i Gears of War: E-Day kao 'novim svjetskim premijerama'. Ipak, jedna riječ koju Microsoft nije upotrijebio cijelu noć bila je ekskluziva. Slična priča također obuhvaća nedavno najavljeni Call of Duty: Black Ops 6 koji je najavljen za 25. listopada.

Iskustvo za više igrača u Black Ops 6 dodaje novu značajku 'omnimovement' koja je dizajnirana da omogući igračima veću kontrolu nad svojim kretanjem. Sada možete sprintati, klizati i roniti u bilo kojem smjeru, uz mogućnost rotacije dok ležite na tlu.