Netflix dobiva veliki redizajn, evo što spremaju

Netflix testira veliki redizajn početne stranice na TV-u. Novi izgled zamjenjuje statične pločice koje sadrže emisije i filmove, a na njihovo mjesto stavlja kvadrate koji se proširuju tijekom listanja i ističu sve ključne informacije - od žanra, preko godina izdavanja, pa sve do duljine i opisa filma ili serije. Tako bi pretraživanje sadržaja trebalo biti brže i lakše. Novi dizajn će, dakle, konsolidirati stvari - čineći sve informacije koje tražite istaknutijima na zaslonu, piše Verge .

'Često vidimo da korisnici koriste takozvanu 'očnu gimnastiku' dok pretražuju Netflix', rekao je Pat Flemming, Netflixov viši direktor proizvoda. 'Željeli smo da im bude lakše odlučiti je li naslov pravi za njih', dodao je.

Osvježavanjem dizajna također se uklanja izbornik koji iskače s lijeve strane Netflixove početne stranice i zamjenjuje se jednostavnijim izborom opcija na vrhu zaslona: pretraživanje, početna stranica, emisije, filmovi i Moj Netflix. Srećom, nećete se morati pomicati do samog vrha samo da biste došli do novog izbornika; Flemming kaže da to možete učiniti jednostavnim pritiskom tipke za povratak na daljinskom upravljaču.

Novi izbornik smanjuje neke od opcija koje su prethodno bile dostupne i na lijevom izborniku, uključujući kartice 'Kategorije', 'Novo i popularno' i 'Moj popis'. Tako se dodaje My Netflix (Moj Netflix), kartica koju je tvrtka prošle godine pokrenula u sklopu mobilne aplikacije, a nudi preporuke sadržaja i brz pristup naslovima koje ste nedavno gledali ili spremili.

Netflix, koji broji oko 270 milijuna pretplatnika, krenut će s testiranjem nove početne stranice među malom skupinom pretplatnika koji koriste pametne televizore i druge uređaje za streaming, a Flemming kaže da bi se mogla proširiti ako uspije. 'Ako ovo prođe dobro, a nadamo se da hoće, voljeli bismo podijeliti novi dizajn s većom bazom članova u nadolazećim mjesecima.'