Microblink u godinu dana više no udvostručio broj zaposlenih, a do kraja godine stiže 150 novih ljudi

Microblink, globalna kompanija koja razvija napredna rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji čiju tehnologiju koristi preko 100 milijuna ljudi u više od 60 zemalja svijeta, zahvaljujući uspješnoj transformaciji organizacijskog modela i razvoju novih globalno uspješnih rješenja, dodatno je ubrzala rast te je u posljednjih godinu dana više no udvostručila broj zaposlenih, na njih 300, u svoja dva ureda, u Zagrebu i New Yorku

Microblink svoja poslovna rješenja trenutno razvija u tri zasebna segmenta. Prvi se odnosi na utvrđivanje i potvrđivanje digitalnog identiteta korisnika. Microblink može digitalizirati osobne dokumente zahvaljujući bazi dokumenata iz gotovo svih dijelova svijeta, ali i prepoznati njihovu vjerodostojnost te autentičnost vlasnika, što značajno olakšava proces autentifikacije u nizu industrija. Drugi segment je vezan uz trgovinu i prepoznavanje najrazličitijih artikala u maloprodaji. Microblinkov softver se koristi za preko 3 milijarde pojedinačnih kupnji godišnje i posjeduju najveću bazu od preko 15 milijuna maloprodajnih artikala. Na temelju tih podataka omogućuju razne uvide o navikama kupnje što brendovima omogućuje kreiranje boljih i personaliziranih ponuda i bolje ukupno korisničko iskustvo. Microblinkovo rješenje primjerice može brzo obrađivati račune i u realnom vremenu kupcima davati personalizirane popuste, pa su čak 50 koraka na blagajnama zamijenili jednim jednostavnim skeniranjem.

Treći je AI segment sa svojom AI platformom. Nju Microblink danas koristi samo za razvoj vlastitih rješenja, no postoji potencijal komercijalizacije platforme s obzirom na njenu atraktivnost za druge kompanije koje bi koristile njene prednosti za razvoj vlastitog softvera.

'Ponosan sam na rezultate našeg dugogodišnjeg truda u području umjetne inteligencije. Naš tim od 30-ak software inženjera razvio je AI platformu koja značajno ubrzava i automatizira proces razvoja i isporuke naprednih AI rješenja. Označavamo ogromne količine podataka s našim timom koji čini više od 100 ljudi, pritom osiguravajući maksimalnu sigurnost i privatnost podataka. Koristeći se našom platformom i podacima, naših 10-ak AI stručnjaka dosad je razvilo preko 50 naprednih AI modela koji se izvode na više od 100 milijuna uređaja i u prosjeku 40% brže nego na konkurentnim rješenjima koja razvijaju Google i Apple. Posebno je uzbudljivo što uvodimo AI u dijelove naše AI platfome kako bi dodatno automatizirali i optimirali naš razvojni proces. Drugim riječima, postepeno gradimo AI koji gradi AI. U budućnosti težimo jednom moćnom AI sustavu koji bi bio sposoban samostalno razvijati napredna AI rješenja i proizvode', izjavio je Matija Ilijaš, globalni potpredsjednik za inženjerstvo i AI.

Kako bi nastavili rasti i razvijati poslovanje, Microblink nastavlja širiti tim pa u Zagrebu i u uredu u New Yorku do kraja godine pojačava timove sa 150 novih ljudi, najviše u zagrebačkom uredu. Microblink ima detaljno razrađen program pogodnosti za zaposlenike kojim osiguravaju vrhunske uvjete rada, ali i podršku u svim fazama privatnog i poslovnog razvoja. U Microblinku imaju posebne pakete pogodnosti za roditelje koji osiguravaju više slobodnog vremena i fleksibilnost, posebne pogodnosti za one koji se dodatno žele fokusirati na edukaciju, razvoj i sl.

Dodatno, svi zaposlenici imaju priliku otputovati u New York kako bi upoznali kolege iz američkog ureda, ali i stekli jedinstveno iskustvo rada na izuzetno dinamičnom i bogatom tržištu.

'U Microblinku inzistiramo na razmjeni znanja i radu u multidisciplinarnim timovima. Na taj način pojedinac dobije bolje razumijevanje šire slike projekata na kojima radi. A nama je bitno da svi u svakom trenutku razumiju što rade, koje poslovne probleme rješavamo i na koji način. Smatramo da je to jako bitno za zadovoljstvo ljudi jer su svi u svakom trenutku svjesni važnosti svog doprinosa u našem ukupnom poslovanju. Također, izuzetno nam je važna kontinuirana razmjena znanja i iskustava između kolega iz New Yorka i Zagreba jer u toj dinamici nastaju vrhunske ideje i inicijative', zaključio je Jurica Cerovec, suosnivač i globalni izvršni direktor za tehnologiju.