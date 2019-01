Mark Zuckerberg brani Facebook: 'Mi ne prodajemo korisničke podatke'

Facebook, jedna od najvećih društvenih mreža na planeti uskoro slavi rođendan, no njezin ugled nastavlja ići prema dolje. Evo što je sve u komentaru za New York Times napisao njezin predsjednik Mark Zuckerberg

'Ako smo posvećeni usluzi koju pružamo svima, moramo osigurati da se ona svima isplati, što znači da za financiranje besplatne stranice jednostavno moramo koristiti reklame' napisao je Zuckerberg. Naravno, ono što sve zanima nisu same reklame, već način na koji se one korisnicima nude. Što se personaliziranog marketinga tiče, Zuckerberg je naglasio da korisnici žele da njihove reklame budu njima bitne, dok Facebook nastoji 'razumijeti njihove interese', no na kraju dana - oni imaju nadzor nad načinom na koji se njihove informacije koriste.

Reklame i ciljani marketing

'Zavisno o stranicama koje ljudi vole, stvari na koje kliknu i drugim signalima, mi stvaramo reklamne kategorije i onda naplaćujemo klijentima (oglašivačima) kada se reklama njihove kategorije objavi' napisao je. 'Vi imate kontrolu nad informacijama koje koristimo kako bismo vam prikazali reklame i što je najbitnije - uvijek možete blokirati oglašivače.'

Zuckerbergu je jasno da 'složenost' ovakvog modela oglašavanja dovodi do još veće zabrinutosti poput one prodaje li Facebook podatke ili dozvoljava li namjerno kontroverzni sadržaj kako bi povećao korisničku aktivnost. Zuckerberg tvrdi da 'Mi (Facebook) ne prodajemo privatne podatke ljudi, makar mnogi tvrde da to radimo. Što se navlakuša i drugog smeća tiče, ono kratkoročno pomaže u angažmanu, no iskreno - bili bismo glupi da ga prikazujemo namjerno zato jer ga na kraju dana ljudi niti ne žele gledati'.