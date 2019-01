Facebook gasi Moments, evo kako ćete sačuvati fotografije

Nakon što ju neko vrijeme nisu osvježavali, u Facebooku će napokon ukinuti podršku za za četiri godine staru aplikaciju jer ju ljudi nisu koristili u dovoljnoj mjeri

Prva će napraviti privatni album na vašem korisničkom računu na Facebooku, dok pomoću druge možete preuzeti sve na svoj uređaj. To ćete moći učiniti do svibnja ove godine. Napravite li privatni album na Facebooku, dobit ćete poveznicu koja će voditi izravno na njega. Album će po početnim postavkama biti postavljen na Only Me, što možete promijeniti.



Odlučite li se na preuzimanje trebat ćete unijeti lozinku za Facebook. Datoteke će se prikazati s podacima o veličini, a moći ćete odabrati u kojoj kvaliteti ćete ih preuzeti. Aplikacija će poslati poveznicu e-poštom i obavijestiti vas kad su fotografije spremne za preuzimanje.



Facebook je Moments pokrenuo 2015. godine, ali je pala u drugi plan nakon što su uvedene druge značajke, poput primjerice Stories, piše Tech Crunch.