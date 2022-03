Mala zvijezda u blizini Sunca mogla bi biti jedan od najvećih izvora antitvari u našoj galaksiji

Zvijezda pulsar PSR J2030+4415 nalazi se na 1.600 svjetlosnih godina od Zemlje u sazviježđu Labud te se smatra odgovorom na nekoliko pitanja vezanih uz tajnovitu antitvar i njezino podrijetlo

Filament se proteže otprilike pola promjera punog Mjeseca, što ga čini najvećim pulsarom kojeg smo ikad vidjeli. 'Fascinantno je što pulsar promjera 16 km može stvoriti toliko masivnu strukturu da ju možemo vidjeti s ove udaljenosti' rekao je glavni autor novoobjavljene znanstvene radnje, Dr. Martijn de Vries, astronom sa sveučilišta Stanford.

'Uz otprilike istu relativnu veličinu, da se filament razvukao do New Yorka do Los Angelesa, pulsar bi bio sto puta manji od najmanjeg objekta vidljivog golim okom. Rezultat ovog istraživanja mogao bi pružiti bolji uvid u antitvar u Mliječnom putu koja je slična običnoj tvari, samo sa suprotnim električnim nabojem'.