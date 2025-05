Dolazi Summer Game Fest: Evo što očekivati

Kao da početak lipnja u svijetu videoigara već nije dovoljno uzbudljiv s dolaskom Nintendo Switcha 2, tada nas očekuje i niz prezentacija u sklopu Summer Game Festa (SGF). Uz dva velika događaja — Summer Game Fest Live i Xbox Games Showcase — na rasporedu je i mnoštvo drugih, uključujući uvijek šarmantni Day of the Devs.

Kako gledati Summer Game Fest Live 6. lipnja u 23:00?

Prijenos možete gledati na YouTubeu, Twitchu, X-u, TikToku, Steamu i drugim platformama. Događaj traje 2 sata i emitira se iz YouTube Theatrea.

Organizatori obećavaju 'spektakularne najave novih igara i iznenađenja'. Potvrđeno je da ćemo vidjeti nove prikaze igara Wuchang: Fallen Feathers (Soulslike RPG) i Chrono Odyssey (MMORPG). Naravno, događaju će prisustvovati i Hideo Kojima koji će pružiti dodatni uvid i pokoji gameplay video Death Strandinga 2: On the Beach, koji izlazi nekoliko tjedana nakon SGF-a.

Day of the Devs - 7. lipnja, 01:00

Za sve one koji će ostati budni, DoTD slijedi odmah nakon SGF Livea na YouTubeu i Twitchu. Riječ je o indie prezentaciji koja često predstavlja iznenađujuće zanimljive igre. Ove godine vidjet ćemo Possessor(s) iz studija Heart Machine, Neverway, horor RPG od Coldblooda te novi naslov od House Housea (Untitled Goose Game) - vjerojatno Big Walk.

Ukupno će biti predstavljeno 20 indie igara.

Wholesome Direct - 7. lipnja u 18:00

Za razliku od prva dva prijenosa, Wholesome Direct se emitira u 'normalno' vrijeme, a možete ga pratiti na YouTubeu i Twitchu.

Prijenos je fokusiran na 'cozy' igre, sa oko 60 naslova, svjetskim premijerama i najavama demoa. Sudjeluju Playstack, ustwo games, btf Games i Wētā Workshop (Tales of the Shire).

Women-led Games Showcase - 7. lipnja, 19:00

Prijenos kreće u 19:00 na YouTubeu. U njemu će se predstaviti 39 igara iz studija koje vode žene ili imaju većinski ženske timove. Bit će svjetskih premijera i objava datuma izlaska.

Latin American Games Showcase - 7. lipnja, 20:00

Prijenos se može gledati na YouTubeu, a tijekom njega ćemo vidjeti više od 50 igara iz Latinske Amerike uključujući premijere, novosti i nove trailere.

Xbox Games Showcase – 8. lipnja, 19:00

Xboxov prijenos moći ćete gledati na YouTubeu ili Twitchu (s odvojenim ASL streamom na Twitchu). Riječ je o najvećem Xbox događaju godine tijekom kojeg ćemo, ako su glasine točne, dobiti više informacija o novom Fableu (2026), Perfect Darku, Gears of War: E-Dayju, State of Decayju 3, Clockwork Revolutionu i OD-u (novoj igri Kojima studiosa), Contrabandu te The Outer Worldsima 2 (s posebnim eventom nakon glavnog showa). Također postoji šansa da ćemo vidjeti više o Blade igri iz Arkane Studiosa te, naravno, sljedećem Call of Dutyju.