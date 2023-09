Latvijska organizacija nudi besplatan program nevladinim organizacijama iz Hrvatske i regije

Programom DigitalABC, koji će na engleskom jeziku trajati od 18. rujna do 6. prosinca, zaposlenici i volonteri nevladinih organizacija (NGO) stjecat će digitalna znanja kojima mogu rad svojih organizacija učiniti efikasnijim. 'Voljeli bismo imati što više polaznika iz Hrvatske i zemalja jugoistočne Europe pa pozivamo sve zainteresirane da se prijave', rekao je voditelj projekta Pauls Silinš za Hinu.

Prijaviti se mogu svi, bez obzira na spol i mjesto prebivališta, do 18. rujna na internetskoj stranici Digitalabc.org. Program će biti izvođen od ponedjeljka do srijede od 17.30 sati do 19.30 sati. Partner programa je kompanija Google.

Digitalna pismenost u Europi je još uvijek niska jer samo 56 posto njene populacije posjeduje osnovne digitalne vještine, podatak je Europske komisije temeljem Indexa DESI (Digital Economy and Society Index).