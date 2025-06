Kako HT-ov magazin Moja veza pomaže građanima da bez straha zakorače u digitalni svijet

Zanimljivo je to što su se, u vrijeme kada sve prelazi i postaje digitalno, odlučili upravo za tiskano izdanje.

'Ideja o tiskanom izdanju mnogima je na početku zvučala paradoksalno – borimo se za održivost, sve ide u smjeru digitalnog, a mi idemo na papir. No upravo to je bio ključ: papir izaziva osjećaj sigurnosti kod starijih, kod generacija koje još ne vjeruju dovoljno ekranima i pametnim uređajima, što je razumljivo jer nisu ni odrastali s njima. A tiskani magazin iznova mogu prelistati, podcrtati, čuvati. Jer oni ipak i dalje vjeruju onome što piše na papiru', kaže nam Sertić Janković te je, među ostalim zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu u novinarstvu, pronašla sredinu; za one s najviše straha i otpora – tiskano, a za one koji postupno kreću u digitalno – digitalna verzija magazina - http://www.t.ht.hr/fw/moja-veza.

Magazin Moja veza nastao je u suradnji s agencijom Imago i projekt je to koji ne prodaje tehnologiju već priča priče. Mirela kaže da je od samoga početka kreiranja obrisa projekta s kolegicama Nikolinom Pejović i Vedranom Mamić bila odlučna u tomu da završni projekt bude potpuno jasan i razumljiv onima za koje je kreiran.