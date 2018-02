Koristite Twitter? Obavezno promijenite ove sigurnosne postavke

Twitter je po prirodi vrlo transparentna društvena mreža. Ovo, jasno, ne znači da bi svatko trebao zanemariti njegove korisne sigurnosne značajke

Poznata društvena mreža Twitter ima jako velik broj sigurnosnih postavki koje svesrdno predlažemo da promijenite. Nakon što to učinite, vaš profil će biti sigurniji, a broj ljudi koji će vas moći konaktirati bit će smanjen. Evo koje točno postavke biste trebali pod hitno podesiti.

Ne dozvoljavajte Twitteru da vas slijedi

Twitter ima ugrađeni sustav prepoznavanja korisničkog ponašanja i za to koristi vašu doslovnu povijest surfanja. Kako biste ga spriječili otiđite u Privacy and Safety > Personalization and Data > Edit > Track Where You See Twitter Content Across the Web i maknite kvačicu pored odgovarajućeg polja.