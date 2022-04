Koristite Telegram? Čeka vas nekoliko iznenađenja

Telegram dozvoljava korištenje bilo kojeg zvuka za podsjetnike, a tu je i opcija za uređivanje vremena utišavanja razgovora

Telegram je u sklopu najnovije nadogradnje najavio da će korisnicima dozvoliti korištenje bilo kojeg zvuka za notifikacije - sve od audio datoteka koje ste snimili na smartfon do glasovnih poruka.

Telegram tvrdi da aplikacija zasad podržava zvučne datoteke i glasovne poruke do 300 kb koje traju kraće od pet sekundi. U aplikaciji se različiti zvukovi mogu pridružiti različitim razgovorima odlaskom u izbornik Settings > Notifications and Sounds. Ako nemate zvuk koji želite koristiti odmah, na izboru su vam opcije - od mačka Merlina do zvuka zvonca koji su dostupni u Telegramovom kanalu Notification Sounds (zvukovi za notifikacije).