Nove prilike u IT-ju: Zapošljavaju HT, INA, Ericsson...

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled atraktivnih oglasa za radna mjesta u IT sektoru

Plavi tim zadužen je za pružanje informatičkih usluga korisnicima unutar INA Grupe te djeluje kao zajednički uslužni informatički centar s naglaskom na pružanju informatičkih usluga. Trenutno su u potrazi za pojačanjem na radnom mjestu: ABAP Developer (m/ž) . Imaš priliku pridružiti se SAP ekspertima svjetske klase, razvijajući pri tome svoje vještine i karijeru u dinamičnoj, naprednoj i inovativnoj sredini. Oglas ostaje aktivan do 27. travnja.

Tvrtka Tau on-line d.o.o. IT je kompanija i dio medijske Alma Media grupacije iz Finske. Iako su najprepoznatljiviji po portalu MojPosao, njihovih 90-tak zaposlenika stoji i iza niza drugih projekata, a trenutno su potrazi za pojačanjem na radnom mjestu: Data Engineer (m/ž) . Nude ti konkurentnu plaću, remote rad, bonuse za uspješno završene projekte, interne i eksterne edukacije, rad na velikim projektima, subvenciju teretana, poklone za djecu i najbolje moguće kolege. Javi im se do 23. travnja.

Hrvatski Telekom, vodeći davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj koji pruža usluge nepokretne i pokretne telefonije, veleprodajne, internetske i podatkovne usluge, zapošljava na radnom mjestu: Network expert (m/ž) . Novim kolegama nude prijateljsko i poticajno radno okruženje, klizno radno vrijeme i mogućnost rada od kuće, rad s najnovijim tehnologijama, godišnji bonus i nagrade za poseban doprinos. Ako su te zainteresirali, javi im se do 26. travnja.

Imaš iskustvo rada u IT sektoru? Voliš rješavati korisničke probleme i testirati aplikacije? Uz to voliš surađivati s raznim timovima te želiš izgraditi uspješnu karijeru? Ako je tvoj odgovor DA onda ćeš se savršeno uklopiti u METRO Cash & Carry tim. Trenutno imaju otvorenu poziciju: Specijalist za podršku aplikacija dobavljačkog lanca (m/ž). Potrebno je imati najmanje 3 godine radnog iskustva u području podrške aplikacija i radu s bazama podataka. Oglas ostaje aktivan do 27. travnja.

Ericsson Nikola Tesla Grupa okuplja preko 3500 zaposlenika, većinu iz STEM područja. Kako bi dodatno osnažili svoje timove u Zagrebu i Osijeku, trenutno zapošljavaju na radnom mjestu: 5G System lever Developer (m/ž). Nude ti priliku za rad u inspirativnom radnom okruženju u kojem možeš razvijati svoju karijeru, godišnje nagrade u skladu s poslovnim uspjehom i individualnim doprinosom, poticajne bonuse, redovite liječničke preglede, topli obrok i fleksibilno radno vrijeme. Svoj životopis im pošalji do 13. svibnja.