Konačno i na Messengeru možete poništiti poslanu poruku, evo i kako

Svi smo bar jednom slučajno poslali poruku nekome kome nije bila namijenjena i zbog toga požalili. U Facebooku su uveli način kako vratiti poslane poruke. Ne morate čak ni žuriti

Kako biste uklonili poruku koju ste poslali i želi te ju vratiti kucnite na nju. Pojavit će se opcija Remove for everyone. Odaberite ju i to je to.

Možete također i odabrati opciju koja uklanja samo odabrane poruke - kucnite na Remove for me. U oba slučaja poruke možete povući do deset minuta nakon što ste ih poslali, u razgovorima jedan na jedan i grupnim.